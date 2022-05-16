В понедельник, 16 мая, пошел уже 82-й день войны в Украине, которую 24 февраля развязала Россия.

Российские войска продолжают отходить из северной части Харьковской области, но не исключено, что они будут стремиться удерживать рубеж под Волчанском, через который идут коммуникации на Изюм.

Есть признаки того, что россияне пытаются организовать наступление на Славянск с востока и запада от трассы Харьков-Ростов.

Военные РФ продолжают формировать силы для битвы за Северодонецк и от Попасной пытаются развивать наступление на Бахмутском направлении.

Украинские военные на "Азовстали" почти не выходят на поверхность, только чтобы найти еду и воду. Сам завод, судя по вчерашним видео, обстреливали зажигательными снарядами.

О том, как прошел вчерашний день, читайте в наших итогах за 15 мая.

Ниже наш ежедневный онлайн. В нем главные новости коротко, о том, как сражается и живет Украина в условиях войны.

Этот материал обновляется.

16 мая

09:40 В Киеве сегодня открыли станцию метро "Кловская".

Отметим, что с понедельника в столице снова нужно платить за проезд.

КГГА сообщает, что с сегодняшнего дня интервал поездов метро в час-пик будет составлять 5- 7 минут.

09:36 «ДНР» публикует видео передвижения украинских военных по периферии «Азовстали». Говорят, что задача - перекрыть все ходы, которые ведут из подземелий, где сейчас находятся украинские военные, на поверхность, чтоб у тех не было возможности передвигаться по территории.

Противник хочет локализовать присутствие украинских военных в зоне основных цехов, по которым наносятся авиа- и артиллерийские удары.

Информацию о планах противника по блокированию выходов из бункеров Азовстали также подтверждает советник мэра Мариуполя Пётр Андрющенко.

09:27 Над Белгород-Днестровским районом Одесской области виден дым.

09:26 Ингульский район Николаева утром подвергся обстрелу со стороны сил РФ, сообщает "Суспильне".

Из-за обстрела произошел пожар в магазине мебели, загорелся припаркованный рядом с магазином легковой автомобиль.

Сообщается, что недалеко от места происшествия найдены остатки от кассетной боевой части ракеты системы залпового огня.

09:23 Одесские СМИ подтверждают информацию о взрывах.

09:20 Сообщают о взрывах в Одесский области.

09:18 Число детей, погибших из-за военных действий, выросло до 229, сообщает Офис генпрокурора.

09:03 По оценкам ООН, 9 из 10 украинцев окажутся за чертой бедности, если конфликт в Украине затянется.

08:47 Развертывание сил спецопераций Беларуси вдоль границы с Украиной, о котором Минск объявил 10 мая, вероятно, задержит украинские войска в этом районе. Поэтому их не смогут перебросить для поддержки операций на Донбассе, сообщает разведка Британии.

Белорусская территория использовалась как плацдарм для первоначального наступления России на Киев и Чернигов. Россия также совершала воздушные вылеты и ракетные удары с территории Белоруссии.

"Президент Беларуси Лукашенко, вероятно, уравновешивает поддержку российского вторжения желанием избежать прямого военного участия из-за рисков западных санкций, возмездия Украины и возможного недовольства в белорусских вооруженных силах", - сообщает разведка Британии.

08:33 Россия перевела в свою собственность активы французской компании Renault, которая решила продать бизнес в РФ.

Однако теперь ничего продать не получится - доля "Рено" в "Автовазе" перешла в собственность Минпромторга РФ, а завод в Москве - под контроль мэрии.

Мэр Москвы Собянин заявил, что теперь там будут производить автомобили "Москвич".

08:25 В Харькове сегодня после длительного перерыва заработал общественный транспорт. Люди снимают на видео первые автобусы.

08:23 Глава Пентагона Ллойд Остин уже второй раз в последние несколько дней созванивался с министром обороны Украины Резниковым.

Среди прочего обсуждали потребности Украины на поле боя. Также Остин проинформировал Резникова о результатах своего разговора с министром обороны РФ Шойгу.

08:06 Как изменилась ситуация в районах Изюма, Лимана и Северодонецка за последние три дня.

08:05 С Евровидением-2022 разгорается скандал. Связанный в том числе с Украиной, которая победила на конкурсе.

Азербайджан, Грузия и Румыния заявили, что организаторы конкурса изменили оценки их жюри при голосовании, пишет "Коммерсант".

Представители Грузии и Азербайджана утверждают, что отдали высший балл Украине. Организаторы "Евровидения" при этом поставили по 12 баллов от Тбилиси и Баку Великобритании, а Украине — по шесть баллов, передает издание "Новости Грузия".

Глава румынской делегации Юлиана Марчук сообщила TVR, что ее страна поставила высший балл Молдавии, но организаторы отдали 12 баллов Украине.

Европейский вещательный союз заявлял, что в результатах шести стран во время второй генеральной репетиции второго полуфинала были выявлены "определенные неправильные схемы голосования".

Сейчас на сайте "Евровидения" в списке жюри нет представителей шести стран. Кроме Азербайджана, Грузии и Румынии это Польша, Черногория и Сан-Марино.

08:04 Германия до конца года откажется от российской нефти, даже если Евросоюз не сможет ввести эмбарго против РФ.

Как пишет Bloomberg, Берлин продолжает переговоры по заключению сделок с альтернативными поставщиками.

Источник в немецком правительстве заявил, что Германия сможет решить логистические проблемы с доставкой топлива в течение следующих шести-семи месяцев.

Российскую нефть ФРГ, напомним, получает по трубопроводу. Топливо из других стран придется завозить танкерами.

Российская нефть в настоящее время составляет 25% немецкого импорта (до вторжения РФ в Украину было 35%).

08:03 Главное за вчерашний день на фронтах по версии "Института изучения войны" (США).

Россияне сейчас делают акцент на окружении Северодонецка. Достижение административных границ Донецкой области пока не продвигается.

То есть речь идет о "малом" окружении в Луганской области, а не более широком охвате всего северного Донбасса. РФ не продвинулась на славянском направлении из-за неудачных наступательных действий в районе Изюма, где активно действует украинская авиация (в том числе в тылу противника восточнее Изюма). Российские войска продолжали наносить артиллерийские, воздушные и морские удары по металлургическому комбинату "Азовсталь". Российские силы укрепляют захваченные населенные пункты на юге, в Херсонской, Николаевской и Запорожской областях, что указывает на цель постоянного контроля этих территорий. Россияне роют систему траншей и строят бетонные укрепления.

08:02 Госпогранслужба подтвердила, что 127-я бригада теробороны вышла к границе в Харьковской области.

08:01 В Николаеве с пяти утра звучали взрывы, сообщал мэр Александр Сенкевич. Сейчас в городе дали отбой воздушной тревоги.

08:00 Утренняя сводка Генштаба. Главное: