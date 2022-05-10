Во вторник, 10 мая, стало известно, что умер первый президент независимой Украины Леонид Кравчук. Ему было 88 лет. До этого у него были серьезные проблемы со здоровьем.

Собрали информацию о смерти Кравчука, а также о том, какой он вклад внес в историю Украины.

Причина смерти

В 2017 году Леониду Кравчуку сделали стентирование сердца. В прошлом году Кравчук перенес еще одну операцию на сердце. Источники сообщали, что он чувствует себя хорошо, операция прошла по плану без побочных проблем.

Однако спустя почти месяц выяснилось, что он все еще находится в реанимации Киевского городского центра сердца, подключенный к аппарату искусственной вентиляции легких. Его помощница рассказала, что операция была сложной. При этом оперировать пришлось срочно.

Осенью Леонида Кравчука переправили на реабилитацию в Мюнхенскую клинику. Известно было, что там он частично пришел в сознание, ему делали разные анализы и исследования, чтобы понять как он попал в состояние комы.

После этого информации о состоянии здоровья первого президента независимой Украины было крайне мало. Родственники не хотели, чтобы информация о его самочувствии муссировалась в СМИ.

Сегодня около 17:00 часов Леонид Макарович скончался.

Чем запомнился Кравчук на посту президента

Леонид Кравчук был президентом Украины с 1991 по 1994 год. Он победил в первых президентских выборах независимой Украины, набрав 62% голосов.

В одной из предвыборных листовок он обращался к "русским соотечественникам" и писал, что 12 миллионов русских, живущих в Украине, являются полноправными хозяевами страны наряду с другими народами.

От имени Украины Кравчук подписал Беловежские соглашения о прекращении существования СССР.

Подписал Трехстороннее заявление президентов Украины, США и России о немедленном вывозе украинского ядерного оружия в Россию.

При Кравчуке состоялось формирование госструктур, признание независимой Украины другими странами. Были приняты первые законы, начались рыночные реформы. Были сформированы Вооруженные силы.

При Кравчуке активизировалось религиозная жизнь, образовалась Украинская православная церковь, из подполья вышли греко-католики. Старые храмы стали возвращать религиозным общинам, строились новые.

В 90-х годах в честь Кравчука "кравчучками" назвали ручные тележки, которыми активно пользовались "челноки" (торговцы мелкими партиями товаров). Этот вид торговли стал массовым в 90-е, помогая выживать тысячам украинцев.

Тележка-"кравчучка"

После того, как на следующих выборах он проиграл Леониду Кучме, некоторое время был депутатом украинского парламента (входил в Социал-демократическую партию Украины). Потом занялся общественно-политической деятельностью.

В последнее время возглавлял украинскую делегацию в Трехсторонней контактной группе в Минске по урегулированию ситуации на Донбассе.

Биография и семья

Леонид Макарович родился в крестьянской семье в Ровенской области. Отец погиб на фронте в 1944-м году, когда ему было 10 лет.

В одном из интервью Кравчук вспоминал, что отца почти не помнит, но один эпизод запомнил. Когда ему было три года, он заболел воспалением легких. В селе тогда от него лечили дома - ставили банки. Но он очень боялся раскаленных банок. Тогда отец лег на спину, положил сына на грудь и обнял, а мать в это время ставила ему банки.

После смерти отца мальчика воспитывала мать с отчимом. Жили бедно. Вся семья обрабатывала единственный нектар земли, доставшийся в наследство от деда.

Родители Леонида Кравчука. Фото: gordonua.com

Свою жизнь Леонид Кравчук решил связать не с сельским хозяйством, а пошел по партийной линии. Учился в ровенском тор­го­во-ко­опе­ра­тив­ном техникуме. Во время учебы собирался перевестись в летное училище, прошел испытания во Львове на центрифуге, но его отговорил его преподаватель, сказав, что политэкономия для него перспективнее.

После учебы в техникуме Кравчук окончил университет по специальности "Политэкономия". Потом преподавал в техникуме в Черновцах. Перешел на работу в Черновицкий обком КПУ - заведовал отделом пропаганды.

Потом пошел на повышение. Окончил Академию общественных наук при ЦК КПСС. Заведовал идеологическим отделом в ЦК КПСС. Дослужился до председателя Верховного Совета Украинской ССР.

Рассказывал, что, когда был секретарем ЦК, имел квартиру 54 квадратных метра и не мог купить себе машину даже, когда у него были деньги, потому что должен был стоять в очереди три года.

Вышел из КПСС после августовского путча и на первых выборах президента в Украине уже шел, как беспартийный.

После учебы в университете женился на одногруппнице Антонине (в 1957 году). После окончания вуза они уехали на целину, а когда вернулись - сыграли свадьбу.

Антонина Кравчук - кандидат экономических наук. Преподавала в вузах Киева. Она была непубличной первой леди. Не появлялась на мероприятиях с мужем, не давала интервью журналистам.

Молодой Кравчук с супругой Антониной

У Кравчука один сын - Александр. Он бизнесмен, с его именем связывают компанию "Нафком-Агро". Она входила в десятку крупнейших землевладельцев Украины, арендуя почти 200 тыс. га сельхозугодий. Был президентом футбольного клуба "Нафком" в Броварах.

Александр Кравчук. Фото: latifundist.com

У Леонид Кравчука есть внук Андрей и внучка Мария, а также правнучка Елена.

Среди своих хобби Леонид Кравчук называл охоту, вареники и баню, пока позволяло здоровье.

Также он часто ходил на домашние матчи "Динамо".

Самые известные цитаты Леонида Кравчука

"Маємо те, що маємо". Эту фразу Леонид Кравчук сказал в адрес первого украинского парламента. Она тут же пошла в народ и стала крылатой.

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"Украина может гордиться тем, что она есть, и была, и стала в 1991 году страной, которая развалила Советский Союз - последнюю империю, наиболее страшную". Об этом Кравчук сказал на пресс-конференции в 2016 году.

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"Мы встали на колени, а Россия села нам на голову".

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"Для него Украина – это корпорация. Он считает, что может сам управлять этой корпорацией или окружить себя людьми, которые думают также, как и он". Так Леонид Кравчук охарактеризовал Петра Поршенко.

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"Мы с ядерным оружием, не имея систем управления, испытания, воспроизводства, были бы похожи на обезьяну, которая держит в руках гранату и зажала ее чеку..."