Украинские военные показали видео, как они выходят к границе с Россией в Харьковской области.

Судя по всему, выход зафиксирован к северу от Харькова.

К границе вышел 227-й батальон 127-й бригады территориальной обороны.

Напомним, в американском Институте изучения войны заявили, что Россия отступает под Харьковом, но будет удерживать Волчанск, где ее войскам поможет местность.

Также мы писали, что в России обвинили Украину в обстреле поселка на границе с Харьковской областью.

Война в Украине продолжается уже 81-й день. "Страна" следит за происходящим 15 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 80-го дня войны. Ключевое - развитие успеха ВСУ под Харьковом, где накануне нашим военным удалось отбить шесть населенных пунктов, ситуация на фронтах под Северодонецком и Славянском, попытка россиян установить свою ПВО на острове Змеином и перспективы Украины в ближайшем будущем.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео — в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.