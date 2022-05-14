Анализируем ситуацию на 80-й день войны.

Харьковское направление

ВСУ, судя по всему, сегодня продолжили развивать успех под Харьковом, где накануне удалось отбить шесть населенных пунктов.

Журналист Андрей Цаплиенко сообщил, что украинцы освободили еще одно село к северу от областного центра. И находятся менее, чем в километре от российской границы.

В последней сводке Генштаба этой информации нет. Но выход на подступы к кордону подтверждают и российские телеграм-каналы. Они заявляют, что украинская армия движется в направлении Волчанска через Рубежное. Бои также идут в Липцах и Казачьей Лопани.

Волчанск - это крайняя северная точка дуги, которая идет на юг восточнее Чугуева, западнее Балаклеи, а далее - Изюма и упирается в позиции ВСУ к востоку от Барвенково. То есть украинская армия, судя по всему, будет пытаться движением на Волчанск оттеснить часть российской группировки от границы.

Также по российским телеграм-каналам распространяется информация, что севернее Харькова ВСУ устанавливают американскую РСЗО M142 "Хаймарс", которая имеет дальность 300 километров - то есть в теории накрывает территорию РФ до Орла. Или же сможет наносить урон российским войскам вдоль кордона.

Но каких-либо подтверждений этим слухам пока нет.

Также есть новости с Изюмского направления. Губернатор Харьковской области Олег Синегубов заявил, что ВСУ перешли в контрнаступление под Изюмом. Но в итоговой за день сводке Генштаба это не подтверждается.

Не исключено, что наступление шло и к востоку от Харькова. Там, судя по всему, украинцы попытались форсировать Северский Донец. По крайней мере, минобороны РФ опубликовало видео, как россияне бомбят понтонную переправу ВСУ.

Где это происходит - не указывалось, однако основной наступательный порыв Украины идет сейчас к северу и востоку от Харькова. Донец находится как раз восточнее - там вчера были взорваны мосты отступающими частями РФ и "ЛНР".

Что же касается Изюма, то в утренней сводке Генштаб сообщал о том, что Россия обстреливает Гусаровку, которая находится на подступах к Барвенково. Также были удары в районе Долгенького, которое россияне, как они утверждают со вчерашнего дня, уже захватили.

В целом, подводя итог боям в области, американский Институт изучения войны полагает, что у Украина скорее всего выиграла "битву за Харьков".

Военные эксперты фиксируют при этом, что Москва ведет упорядоченный вывод своих сил из-под Харькова, не пытаясь удерживать позиции. То есть крупномасштабных боев за освобожденные населенные пункты не было.

Тем не менее, Харьков россиянам окружить не удалось, эти планы можно считать проваленными.

Целью ВСУ на данный момент "Институт" называет нарушение коммуникаций между Белгородской областью и группировкой противника, которая действует на изюмском направлении.

Однако, считают эксперты, эти линии коммуникаций во многом для украинцев недоступны. Особенно к востоку от Харькова, где стоит водная преграда - Северский Донец.

Ситуация на Донбассе и на юге

Из Северодонецка впервые за долгое время удалось эвакуировать людей, пишет губернатор Сергей Гайдай. Ранее эвакуация не проводилась из-за обстрелов трассы на Бахмут, через которую идет сообщение с регионом.

То есть трасса, на подступах к которой шли бои, а сама дорога простреливалась, сейчас, судя по всему, стала более свободной.

На эту трассу россияне пытались наступать через Белогоровку к западу от Северодонецка, но их бронеколонны были разгромлены на понтонной переправе.

Видео этого разгрома сегодня публиковалось в телеграм-каналах (правда, по другим данным, это удары в районе села Платоновка на трассе Лиман-Северск).

Как сообщалось выше, минобороны РФ тоже сегодня опубликовало кадры уничтожения понтонной переправы - но уже ВСУ, которые пытались переправиться через Северский Донец.

Вчера российские войска обстреляли Славянск. Удар пришёлся на бывший комбикормовый завод.

Южнее Генштаб ВСУ сообщил о частичном успехе наступления противника на Авдеевку. Где именно оно произошло - не уточняется. Однако во вторник Генштаб сообщал о попытках штурма поселка Каменка в четырех километрах к северу от Авдеевки.

Также российские телеграм-каналы заявляли к выходу оккупантов под Угледар к юго-западу от Донецка.

В Мариуполе сегодня шел мощный штурм "Азовстали" - с применением танков и пехоты. Также на предприятие сбрасываются авиабомбы. "Азов" публикует фото последствий таких взрывов.

На острове Змеиный россияне пытаются установить системы ПВО, заявил сегодня спикер Одесской областной ВГА Сергей Братчук. Ранее в украинской разведке уже сообщали, что несколько таких систем уже развернуто на Змеином. Генштаб сегодня это подтвердил.

Перспективы войны и мира

От украинских властей на фоне контрнаступления под Харьковом пошли оптимистические прогнозы.

Военная разведка Минобороны сегодня заявила, что Россия исчерпала резервы боеспособных батальонных тактических групп для войны в Украине. Сообщается, что сейчас РФ направляет в Украину слабо обученных военных, которых набирают по контракту среди военнообязанных.

Отметим, что и в Украине начали направлять на фронт бойцов территориальной обороны, которые часто не умеют владеть оружием. Из-за этого уже возник громкий скандал на Закарпатье.

Также вчера глава ГУР Буданов заявил, что в августе наступит перелом войны, а до конца года боевые действия в целом завершатся. Причем Украина, по его словам, деоккупирует все захваченные территории, включая Крым и "ЛДНР".

Несколько заявлений сделал советник главы МВД Украины Виктор Андрусив. По его мнению, россияне планируют третью фазу войны в Украине минимум до конца года.

"Объясняю почему – согласно их расчетам, ближе к зиме в мире начнется серьезный энергетический кризис, и начнутся проблемы с отоплением, и в Украине тоже эти проблемы начнутся, и серьезные проблемы с экономикой. Потому что цены на энергоносители очень сильно растут, и сейчас ставка Кремля будет на то, что ближе к концу года Запад поймет, скажем так, что надо договариваться с РФ. И если они (россияне - Ред.) продержатся до конца года, то тогда они ожидают, что с ними будут договариваться по тому, что они требуют", - сказал советник главы МВД.

Андрусив считает, что на этой фазе войска РФ начинают готовиться к обороне рубежей, на которых остановились.

О чем-то похожем говорят и американские военные эксперты. "Институт изучения войны" опубликовал сегодня свой сценарий дальнейшего развития ситуации.

Структура, которая входит в экспертный пул Пентагона, считает, что Россия намерена в ближайшие месяцы аннексировать оккупированные юг и восток Украины и включить их в свой состав.

Далее на эти регионы распространится доктрина, разрешающая применение ядерного оружия для защиты российской территории. Что, по мнению "Института", угрожает Украине и ее партнерам ядерной атакой в случае попытки отбить эти области назад.

Американцы полагают, что это связано с трудностями военной кампании, которую начала Россия. По их мнению, обычными вооружениями Москва не может достичь заявленных целей "безопасности Донбасса", поэтому будет включен сценарий аннексии уже захваченных территорий.

Есть и второй вариант развития событий - Кремль сочтет, что сил у него достаточно и продолжит военную операцию. Но в этом случае "плохое руководство и украинское контрнаступление" может привести российскую армию к коллапсу.

Но если Путин поймет свою "военную слабость", он, скорее всего, поторопится с аннексией и быстро введет ядерное сдерживание - в попытке сохранить контроль над той территорией, которую в настоящее время оккупирует Россия.

"Институт" считает, что этот вариант может иметь "разрушительные последствия для долгосрочной жизнеспособности украинского государства". Поэтому Западу нужно срочно поддержать украинское контрнаступление и сорвать этот сценарий.

Правда, сами же эксперты уточняют, что на данный момент Запад и Киев имеют невысокие шансы провести такое контрнаступление и предотвратить аннексию территорий.

В конечном счете все упирается в то, какое оружие и когда получит Украина. И сможет ли его быстро доставить на фронт, внедрив в войска.

Видимо, поэтому в Украине все чаще говорят о том, что перелом в войне наступит ближе к концу лета - по логике, как раз тогда нужные объемы вооружений будут не только поставлены в войска, но и начнут обкатываться в боях.

Страны G7 сегодня заявили, что готовы поставлять оружие Украине на протяжении долгого времени. "Мы будем продолжать оказывать нашу военную помощь Украине до тех пор, пока это будет необходимо", - говорится в совместном заявлении, принятом главами МИД Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии.

Видимо, с этим и связаны прогнозы в том числе на Западе о том, что российские войска, если продолжат активную фазу войны, потерпят неминуемое поражение.

Впрочем, пока что российское вторжение, пусть и медленно, но продвигается на Донбассе, который заявлен как основная цель российской "спецоперации".