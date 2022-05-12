В Украине ширится недовольство отправкой на фронт неподготовленных теробороновцев.

После протестов в Хусте, где хотели отправить на фронт тероборону, взбунтовались бойцы и других бригад.

Например, члены 101 бригады теробороны записали обращение, в котором жалуются на то, что их не обучили перед отправкой на войну, а также на то, что приходится снабжать себя самих.

В ситуации разбиралась "Страна".

На фронт после инфаркта

"Люди толком с автоматом не умеют обращаться, а их погнали сразу в окопы. Двое суток после получения повестки, и вы уже на Донбассе. Как вам инженер, который работал на "Боинге" с доходом в 150-200 тысяч гривен в месяц, которого загребли на передок. Или айтишники, которые платили налогов 150-200 тысяч в месяц. Бойцы бригады кормятся и экипируются за свои деньги. Это касается не только 101-й бригады. Знаю ещё несколько бригад ТРО, где такое же быдлячество процветает", - написал у себя в Facebook политолог Юрий Романенко.

Инна Салаутина, жена одного из воинов 101 бригады, говорит, что людей по сути обманули изначально, заявив что они будут служить и выполнять задачи в своем регионе, то есть в Закарпатье.

"На каком основании неподготовленные, не прошедшие медосмотра люди были зачислены и отправлены на фронт. Конкретно: мой муж после инфаркта, с нерабочим сердцем, требующим трансплантации", - жалуется нам Салаутина.

Жители Закарпатья говорят, что дошло до того, что повестки вручают прямо на улицах. В Хусте, по их словам, мужчина давали повестки прямо на парковке "Эпицентра", но подходили в основном к тем, кто на машинах с киевскими номерами.

"В начале войны муж вывез нас из Киевщины в Закарпатье и пошел в местный военкомат по мобилизации. Прошел медкомиссию, сочли годным, дали выбрать ВСУ или ТРО. Ушел в ТРО. Опыта военного не имел, в армии не служил, потому что был не годен по здоровью. Муж работал в сфере айти, зарабатывал хорошо, мог бы быть в этой сфере намного полезнее", - говорит киевлянка Галина.

"По приезду в Ужгород мой муж, брат и отчим пошли в ТРО 101 бригады. На тот момент им сказали, что они будут служить здесь, по месту. О переводе на восток речи не было. Никто никакой медкомиссии не проводил, а отчим имеет серьезные проблемы с сердцем. Они совершенно не подготовлены: муж был 4 раза на полигоне, брат – 3. На ютюбе смотрели разные видео о подготовке. Более того, мой брат вообще не проходил военную службу, даже военную кафедру. Многие вещи приобрели за свой счет (противогазы, пластины и прочее). Я не могу понять, как можно было так безответственно отнестись и обмануть такое количество людей, не подготовить их должным образом и отправить их ни с чем? Более того, уже есть погибшие", - жалуется киевлянка Екатерина Божок.

"Мой муж тоже в этой 101 бригаде. Пришёл парень добровольно в ТРО. Сказал о своих проблемах. И он не пригоден и никогда и в руках ни держал оружие. Но хотел помочь хоть чем-то. И что? Его отправили на передок! Больного с головы до ног, а сейчас все ещё только хуже. Потому что даже когда он был ещё в Ужгороде, ему в больнице выписали больничный, и что? Его в части отменили и сразу поставили в наряд. Короче, творят, что хотят. Ни медкомиссии, ни полного укомплектования, ни аптечки нормальной, ничего законного", - сетует Дарья Марка.

Похожая ситуация - в 57 бригаде.

"С первого дня войны они без передышки защищают нашу Родину. Без оружия, без подкрепления. Там ад, а наши ребята стоят с одним автоматом. Нас никто не слышит. Ребят брали без медкомиссии, без опыта, без учебы. Они истощены. Каждый день едут обстрелы с неба и со всех сторон", - говорит нам жена одного из воинов Татьяна Примаченко.

Сестра воина Вадима Сидоренко из той же бригады жалуется, что его также отправили на фронт без надлежащей подготовки и без учета состояния его плохого здоровья.

"Он в самом пекле уже какие сутки ведёт бой под постоянными обстрелами. Командиры приказывают идти на передовую в те же престреленные врагом окопы. Воины деморализованы, чудом выжившие под обстрелами и не являются профессиональными военными, а только исполняют приказы. Ребята нуждаются в срочном подкреплении и поддержке войск", - жалуется женщина.

"Сотрудники военкоматов пересели на новые дорогие авто"

Тем временем многие обсуждают, как военкомы наживаются на мобилизации.

Работники одного из военкоматов на Западной Украине, как рассказывают местные, уже пересели на новенькие автомобили по 50-100 тысяч долларов.

Многие недоумевают, почему воины до сих пор, при всей многомиллиардной помощи Запада, должны сами искать себе экипировку.

"Не сходятся многие вещи. С одной стороны, поставки супергаубиц, радары, ПВО, БТР, самолёты, противокорабельные ракеты, какие-то миллиарды, никто не помнит уже сколько. С другой стороны, волонтеры гонят броники, шлемы, тепловизоры, чуть лучше чем детские дроны, запросы на ремонт гражданских джипов. Это же копейки по сравнению с самолётами и С-300. Такое впечатление, что волонтеры снабжают какую-то другую армию. И это прошло уже 2,5 месяца, а качественного скачка нет", - говорит военный эксперт Александр Маркосов.

Закарпатские военкомы говорят, что имеют право посылать теробороновцев на фронт. А обвинения во взятках отметают.

"Основными задачами ТЦК является ведение военного учета и привлечение к военной службе - срочной, по контракту, во время мобилизации - общины Украины как в мирное, так и в военное время. ТЦК не отправляют людей в зону боевых действий напрямую, а только укомплектовывают воинские части, подразделения или учреждения человеческим или транспортным ресурсом. Привлечение к выполнению задач любого рода, предусмотренных обязанностями военнослужащих, осуществляется по команде из вышестоящих штабов и под руководством непосредственных командиров воинских частей, подразделений и учреждений. Гражданам, которые начали митинг, это объяснили, а также разъяснили, что такого рода митинги нецелесообразны и неправомерны в условиях военного времени и не ведут к решению ни одного рода вопросов", - заявил спикер Закарпатского областного центра комплектования военнообязанных Андрей Акимов.

"Джихад" Арестовича

Тем временем, на проблему с теробороной уже обратили внимание в Офисе президента.

Советник главы ОП Алексей Арестович сказал, что есть много вопросов к тому, что на фронт посылают не подготовленных бойцов с 8-летним опытом, а с эпилепсией и саркомой.

Арестович назвал это "перегибами, которые меня бесят". Выступил за то, чтобы "пересмотреть всех людей (на фронте) по медицинским показателям и либо демобилизовать, либо перевести на щадящие должности". Остальных готовить, неподготовленных на фронт не кидать.

"Вопросов все больше и больше, я это так не оставлю. Я начинаю свой маленький Джихад. Я пришёл в бешенство", - заявил Арестович.