На Закарпатье - бунт против мобилизации.

В городе Хуст Закарпатской области местные женщины штурмовали военкомат, протестуя против, что их мужей из теробороны хотели отправить на фронт.

Глава центра комплектования военнообязанных не выходил к женщинам, и те стали бить окна и прорываться в здание. Они требовали объяснить, почему не трогают здоровых приезжих мужчин, покинувших зону боевых действий, и обвиняли военкома во взяточничестве.

"Откосить - 3-3,5 тысячи долларов"

"В начале войны мужчины массово записывались в тероборону. Их уверяли, что в их обязанности будет входить только оборона своего региона. А теперь их собираются отправить на передовую. Сейчас почти полтысячи мужчин, которые не прошли необходимую военную подготовку, хотят везти на восток Украины. Можно и "откосить" - за 3-3,5 тыс. долларов", - рассказала нам Ирина Саян из Хуста.

"Есть определенные правила поведения и для работников военкоматов. Два месяца люди наблюдали за грубыми нарушениями, а когда их дети оказались на передовой без элементарной амуниции, нервы у матерей и жен сдали. Тем более у нас тут многие мажоры, которые сбежали от войны, пьют, танцуют и поют, и забыли, что в стране война", - добавляет местная жительница Ольга Плешинец.

"Все видят, как беженцы-мужчины отдыхают, а закарпатских мужчин отправляют на войну", - возмущается Снежана Юраш из Хуста.

Другие стыдят земляков за бунт.

"Прежде чем записываться в тероборону, нужно было почитат,ь какие могут быть последствия, а устраивать цирк - это стыд и позор. Это как раз то, чего ждут наши враги, которые будут говорить, что украинцы прячутся за женские юбки. Хотя многие из наших ребят с самого начала войны на передовой. А своим балаганом под военкоматом кучка женщин осрамила всех", - сетует местная жительница Светлана Прядко.

В военкомате говорят, что имеют право посылать тероборонцев на фронт. А обвинения во взятках отметают.

"Основными задачами ТЦК является ведение военного учета и привлечение к военной службе - срочной, по контракту, во время мобилизации - общины Украины как в мирное, так и в военное время. ТЦК не отправляют людей в зону боевых действий напрямую, а только укомплектовывают воинские части, подразделения или учреждения человеческим или транспортным ресурсом. Привлечение к выполнению задач любого рода, предусмотренных обязанностями военнослужащих, осуществляется по команде из вышестоящих штабов и под руководством непосредственных командиров воинских частей, подразделений и учреждений. Гражданам, которые начали митинг, это объяснили, а также разъяснили, что такого рода митинги нецелесообразны и неправомерны в условиях военного времени и не ведут к решению ни одного рода вопросов", - заявил в комментарии "Стране" спикер областного центра комплектования военнообязанных Андрей Акимов.

"Попытки дестабилизации"

Источник в закарпатской власти говорит, что ситуация непростая.

"На Закарпатье многие считали, что война их не затронет. Что это где-то очень далеко бои идут. Поэтому есть недовольные отправкой на фронт теробороновцев. При этом нужно понимать и специфику региона. Во-первых, это большая доля теневого бизнеса, который живет на контрабанде и приграничных делах. Например, на нелегальном вывозе мужчин призывного возраста. Во-вторых, здесь много венгров. И еще больше тех, у кого есть второй паспорт - венгерский. А у премьера Венгрии Орбана по поводу войны известно какая позиция. Поэтому за ситуацией нужно внимательно следить, чтоб ею не воспользовались враги Украины, Нужно предупреждать возможные проблемы", - говорит нам источник в политических кругах на Закарпатье.

В Венгрии также наблюдают за событиями в Закарпатье. Но пока никак на официальном уровне на них не реагируют.

"Вопрос в том, насколько далеко пойдут венгерские власти в своем желании поддержать этнических венгров. Премьер Орбан высказывался в поддержку национальной автономии венгров, проживающих за пределами страны. Правда, официально власти Венгрии отметают любые территориальные претензии", - сказал "Стране" венгерский журналист Балаш Сабо.

На Закарпатье говорят о попытках дестабилизации.

"Закарпатье граничит с тремя европейскими странами, тут живет большая венгерская община. Но как и во всей Украине, закарпатцы хотят мира и понимают, что сепаратизм может только обострить ситуацию. Поэтому об отделении никто не думает. Другое дело, что положение в регионе пытаются дестабилизировать. Например, недавно закарпатским венграм рассылали смски "Україна для українців. Слава нації! Смерть ворогам! Мадярів на ножі!". В сети появлялись фейковые якобы обращения венгров Закарпатья о желании региона отделиться от Украины и войти в состав Венгрии. Это провокации с целью расшатать ситуацию", - сказал "Стране" эксперт Иван Ласло.