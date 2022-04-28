На Житомирщине теробороновцев обвиняют в убийстве ребенка.

"Им предъявили обвинения в умышленном убийстве и покушении на убийство. Они находятся в СИЗО", - официально сообщили "Стране" в Житомирской полиции.

"Страна" узнала подробности этой истории.

"Прячьтесь, мы приехали убивать террористов"

В Радомышле 48-летнего члена местной "Варты" Виктора Ильченко подозревают в том, что он расстрелял из охотничьей винтовки 12-летнего Даниила Бельченко.

"Он его по ошибке принял за диверсанта. Это произошло во дворе одного из домов, куда он приехал по вызову местной жительницы Кудряшовой. С Ильченко был 27-летний военный ВСУ Александр Юрко, вооруженный автоматом Калашникова", - сообщил "Стране" источник в Житомирской полиции.

Трагедия произошла еще 7 марта. Семья Бельченко приехала в конце февраля к родным из Киева, спасаясь от войны. Даниил в тот день в обед вместе с 9-летним соседом играл во дворе дома, взрослые были внутри, когда услышали выстрелы.

"В 16.10 во двор вломились люди с оружием в камуфляже и без предупреждения начали стрелять по детям на поражение. Дети очень испугались и бежали через весь двор в соседний садик, чтобы скрыться. Когда мы услышали выстрелы, пытались выбежать на улицу, чтобы посмотреть, что произошло. Бросились к двери, а там стоит человек с автоматом, говорит: "Прячьтесь в дом, мы здесь приехали убивать террористов", и закрыл дверь перед нашим носом. Дедушка начал в окно кричать, что не стреляйте, потому что там наши дети бегают, играют. Начали звать Даню, а во дворе куча людей с оружием, в камуфляже. Мы начали кричать, что это дети, не стреляйте, но уже было поздно. Когда нас выпустили из хаты, Юрко и Ильченко уже скрылись с места происшествия. Тело нашего сына нашел муж в соседнем дворе. Другого мальчика ранили", - рассказала порталу Житомир online мать погибшего ребенка Карина Бельченко.

Как рассказали нам в Житомирской полиции, тероборону и военных вызвала соседка, которой якобы показалось, что во дворе - "враги".

"Даниил был в камуфляжной форме, играл в войнушки с другом с игрушечными автоматами. Местная жительница Кудряшова вызвала "Варту", сказала, что возле дома люди с оружием и в камуфляже (ребенок был одет в куртку деда). Второй мальчик был в коричневом флисовом костюме. Военный шел за Ильченко. Сначала были выстрелы вверх. Дети испугались и начали убегать, им отрезали путь и расстреляли с расстояния 15 метров. Проводятся экспертизы, чтобы выяснить, кто застрелил ребенка", - говорит нам источник в полиции.

Свою вину не признают

Ильченко и Юрко задержала полиция при выезде из города.

Ильченко не признает вину, адвокат просит перевести его под домашний арест, командиры воинских частей ходатайствовали отдать его на поруки. В суд подали справку из СБУ, что Ильченко является их негласным сотрудником, а также грамоты и награды, выданные ему в 2014-2015 гг. от сил специальных операций и контрразведки.

Юрко говорит, что произошла ошибка и была плохая видимость (хотя в тот день, как сообщает гидрометцентр, была ясная погода).

Ильченко рассказывает, что его вызвали по этому адресу как руководителя штаба территориальной обороны. Он отрицает свою вину и уверяет, что не стрелял в детей.

Как рассказал "Стране" адвокат потерпевших Владимир Красовский, очевидцы якобы видели в машине, на которой пытались выехать Ильченко и Юрко, похожие на наркотики вещества.

В полиции нам сказали, что наркотики из авто не изымали, анализ крови также не показал запрещённых веществ.