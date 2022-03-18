В Изюме Харьковской области вновь нет гуманитарного коридора. На окраинах города продолжаются бои и мирные жители столкнулись с недостатком продовольствия.

Об этом сообщил представитель горсовета Изюма Максим Стрельник.

"К сожалению нет ни единого "зеленого коридора" в Изюм. На окраинах города продолжаются бои с российскими оккупантами, вместе с военными Территориальной обороны Изюма доставляем гуманитарную помощь в села Изюмского района и эвакуируем оттуда людей", - говорится в сообщении.

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Ранее мы писали о том, что министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук рассказала о работе гуманитарных коридоров на территории Украины в пятницу, 18 марта. По ее словам, сегодня планировали доставить гумпомощь в Балаклею и Изюм.

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