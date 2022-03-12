Оккупанты продолжают наносить авиа и ракетные удары по Чернигову. Гибнут мирные люди, враг продолжает наносить удары по гражданской инфраструктуре. Об этом рассказал губернатор Черниговской области Вячеслав Чаус.

Губернатор рассказал, что сегодня была разрушена гостиница "Украина".

"Гостиницы больше нет, но есть Украина", - подытожил губернатор.

По словам Чауса, Чернигов сейчас на грани гуманитарной катастрофы: без электричества, практически без водоснабжения, тепла и газа. Вчера городские службы пытались восстановить электричество, но они не смогли сделать этого из-за обстрелов. Губернатор сообщил, что сегодня службы пытаются восстановить электросеть.

Также Чаус добавил, что есть проблемы с мобильной связью и Интернетом и призвал жителей города сохранять спокойствие и верить в победу Украины.

За ситуацией в Украине и вокруг нее сегодня, 12 марта, "Страна" следит в обновляемом материале.

Ранее мы подробно рассказывали о том, что происходило в Украине 11 марта, на шестнадцатый день войны.

Напомним, 11 марта продолжали решать вопрос эвакуации из Мариуполя. Вице-премьер Ирина Верещук сообщила, что рассматривается вариант эвакуации мариупольцев кораблями.

Кроме того, исполняющий обязанности главы "Энергоатома" Пётр Котин заявил, что на Запорожской АЭС россияне, которые ее контролируют, собрали персонал и сообщили, что теперь станция находится в собственности "Росатома".

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Также мы сообщали, что из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке - правила приема украинских беженцев в ЕС.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о том, что будет с посевной кампанией в Украине и как это скажется на мировых ценах на зерно