Авиаудар неуправляемой бомбой по Чернигову может быть расценен как военное преступление. Об этом говорится в сообщении на сайте международной правозащитной организации Amnesty International.

Речь об авиаударе, который произошел 3 марта в 12:15. Тогда погибли 47 мирных жителей.

Как сообщается, несколько бомб были сброшены между улицами Вячеслава Чорновила и Кругловой. Были использованы авиабомбы ФАБ-500 весом в 500 кг.

"Это было безжалостное, невыборочное нападение на людей, когда они занимались повседневными делами в своих домах, на улицах и в магазинах", - заявила Джоанна Маринер, директор Amnesty International по кризисному реагированию.

Напомним, 3 марта в результате обстрела Чернигова российской авиацией погибли 47 человек. Из них 38 мужчин и 9 женщин.

Мы следим за происходящим на фронте 9 марта, на 14-й день войны, в обновляемом материале.

"Страна" подробно рассказывала о том, как развивались события 8 марта.

Вчера враг предпринимал попытки захватить Чернигов и блокировать Харьков. Мы публиковали главные итоги 13-го дня войны.

Кроме того, мы сообщали, что 10 марта в Анталье должна состояться встреча глав МИД Украины и России Кулебы и Лаврова.

Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке - правила приема украинских беженцев в ЕС.

В телеграм-канале "Политика Страны" - главные новости, карта боевых действий, фото, видео.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" подводила основные итоги вчерашнего дня и рассказывала о последних событиях в Украине.