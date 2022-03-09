В Сумах в результате российского авианалета в ночь с 7 на 8 марта погибли 22 мирных жителя, среди которых 3 детей. Удар забрал жизнь 16-летнего чемпиона Украины по самбо Артема Прийменко.

Глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий рассказал, что всего на дома в тот вечер было сброшено три российские бомбы.

"Первое попадание - жилые дома в Сумах. Эта история по праву может назваться массовым убийством, ведь одна бомба унесла жизни 22 человек. Российские войска нанесли авиаудар по жилому сектору в Сумах", - рассказал он.

Бомба упала на частный дом по улице Роменской и полностью его уничтожила. В здании было 9 человек - все погибли. Были до основания разрушены шесть домов, еще около двадцати - частично.

"Среди погибших 22 человек есть 3 ребенка. Сначала сообщали о двух, но сегодня спасатели извлекли из-под завалов тело мальчика. Все они - из одной семьи", - сообщил Живицкий в своем Telegram.

Кроме того, были травмированы 8 человек, среди которых пятилетняя девочка.

Одним из погибших оказался чемпион Украины по самбо Артем Прийменко. Ему было всего 16 лет. Об этом в Facebook сообщил тренер из Сум Евгений Леоненко.

"Сегодня ночью во время авиаударов российскими войсками по жилым районам мирного населения в г. Сумы по улице Роменской погиб Прийменко Артем 2006 г.р. - неоднократный чемпион чемпионатов Украины по борьбе самбо", - написал Леоненко.

Вместе с ним погиб его отец, мать, бабушка и два младших брата Егор и Кирилл.

Напомним, российские войска в ночь с 7 на 8 марта совершили авианалет на Сумы.

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