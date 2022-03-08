Министерство обороны России 8 марта заявило об открытии гуманитарных коридоров и начале режима тишины с 09:00 из Киева, Чернигова, Сум, Харькова и Мариуполя.

Об этом сообщает "РИА Новости".

Отметим, что украинская сторона подтвердила коридор только из Сум (в направлении Полтавы).

"То есть, только этот коридор считается согласованным обоим сторонами. Но только при условии, если согласован конкретный маршрут (о маршруте в заявлении Минобороны России не говорится)", - комментирует ситуацию Telegram-канал "Политика Страны".

За тем, что происходит сегодня в Украине, где уже 13-й день продолжается война, мы следим в обновляемом материале.

"Страна" также подробно рассказывала о том, как развивались события на фронте 7 марта, на двенадцатый день войны.

Кроме того, мы сообщали, что вчера состоялся третий раунд переговоров Украины и России. Об их итогах уже рассказали у Зеленского. Также впечатлениями поделились представители российской стороны.

Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке - правила приема украинских беженцев в ЕС.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбиралась, что происходило вчера на фронте и с переговорами.