Министерство обороны РФ заявило, что сегодня с 10:00 (09:00 по киевскому времени) российская сторона объявляет режим тишины и открывает гуманитарные коридоры в Украине.

Об этом сообщает ТАСС.

В России заявляют, что режим тишины объявляется по просьбе президента Франции Эммануэля Макрона к российскому коллеге Владимиру Путину.

Сообщается, что гуманитарные коридоры будут открыты из Киева, Мариуполя, Харькова, Сум. Также в РФ утверждают, что российская сторона уже уведомила профильные структуры ООН, ОБСЕ и Международного комитета Красного Креста.

В России заявляют, что на период открытия гуманитарных коридоров ВС России будут следить за эвакуацией, в том числе с применением беспилотников.

Отметим, что комментариев с украинской стороны по этому поводу еще не было, а гуманитарный коридор возможен только если его согласуют и публично озвучат обе стороны.

Напомним, позавчера были сорваны "зеленые коридоры" из Мариуполя и Волновахи, о которых на переговорах договорились Россия и Украина.

Вчера, 6 марта, эвакуация жителей Мариуполя снова быласорвана.

Отметим, мы подробно рассказывали о том, что происходило в Украине 6 марта, на 11-й день войны.

Также мы публиковали новую карту боевых действий в Украине.

Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке — правила приема украинских беженцев в ЕС.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбиралась, как Россия и Украина могут договориться о мире, а также - за что в Киеве убили переговорщика с Москвой.