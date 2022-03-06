Украинская сторона заявила, что эвакуация людей из Мариуполя сегодня в очередной раз сорвана, так как российские войска открыли огонь.

Об этом сообщает полк "Азов".

"Вторая попытка "зеленого коридора" для гражданских снова закончилась обстрелами со стороны россиян", - говорится в сообщении.

"Страна" уже писала, что такой исход может быть, так как коридор эвакуации и режим тишины не был (в отличие от вчерашнего дня) публично подтвержден российской стороной. О нем говорили только украинские власти. Гуманитарный коридор возможен только если его согласуют и публично озвучат обе стороны", - комментирует телеграм-канал "Политика Страны".

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Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке — правила приема украинских беженцев в ЕС.

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