Эвакуация жителей Мариуполя снова сорвана. Украинская сторона заявляет об обстрелах со стороны РФ
Украинская сторона заявила, что эвакуация людей из Мариуполя сегодня в очередной раз сорвана, так как российские войска открыли огонь.
Об этом сообщает полк "Азов".
"Вторая попытка "зеленого коридора" для гражданских снова закончилась обстрелами со стороны россиян", - говорится в сообщении.
"Страна" уже писала, что такой исход может быть, так как коридор эвакуации и режим тишины не был (в отличие от вчерашнего дня) публично подтвержден российской стороной. О нем говорили только украинские власти. Гуманитарный коридор возможен только если его согласуют и публично озвучат обе стороны", - комментирует телеграм-канал "Политика Страны".
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