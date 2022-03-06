В Мариуполе сегодня с 12:00 начинается эвакуация мирного населения. Адреса точек сбора и маршруты
В Мариуполе с 12:00 начинается эвакуация мирного населения, сообщает Мариупольский горсовет.
По информации Координационного центра под управлением руководителя Донецкой областной военно-гражданской администрации Павла Кириленко, сегодня, 6 марта, с 10:00 до 21:00 будет установлен режим тишины.
С 12:00 начинается эвакуация мирного населения. В качестве гуманитарного "зеленого" коридора выбран маршрут Мариуполь – Портовское – Мангуш – (в объезд Никольского) Республика – Розовка – Бильмак – Пологи – Орехов – Запорожье.
Эвакуация населения будет происходит из трех локаций муниципальными автобусами:
- СК "Ильичевец" (пр. Нахимова, 53)
- Драматический театр (Театральная площадь, 1)
- Кальмиусская районная администрация – (пр. Металлургов, 193
Следуя маршруту гуманитарного коридора, можно выехать из города на личном транспорте, двигаясь в колонне муниципального транспорта (исключительно за автобусами). В голове колонны будет обеспечено сопровождение Красного креста.
"Просьба ко всем водителям, выезжающим из города, максимально содействовать эвакуации мирного населения – берите с собой людей, заполняйте максимально транспорт. Отклоняться от маршрута гуманитарного коридора категорически запрещается. Дополнительное оповещение жителей города будет проходить силами Национальной полиции", - сообщили в горсовете.
Отметим, что "зеленые коридоры" из Мариуполя и Волновахи, которые в соответствии с договоренностями Украины и РФ должны были быть организованы 5 марта, сорвались.
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