Утром 6 марта Генштаб ВСУ опубликовал в Facebook свежую сводку с фронта. В ней говорится о том, что сейчас ведутся яростные бои по содержанию определенных рубежей.

"Противник, теряя потери предпринимает постоянные попытки уклонения от прямого огневого контакта с нашими войсками. Группировка сил обороны ведет оборонительную операцию в пределах Южной, Восточной и Северной операционных зон с целью отражения наступления ударных группировок вооруженных сил оккупантов, нанесения им максимальных потерь, недопущения вторжения их в глубину, сдерживания районов территории государства и создания благоприятных условий для их разгрома и восстановления контроля за утраченными территориями, осуществляет отражение ударов средств воздушного нападения противника", - сообщил Генштаб ВСУ.

В Генштабе сообщили, что группировка Объединенных сил проводит оборонительную операцию в восточной части Донецкого операционного района. Основные усилия сосредоточены на обороне города Мариуполя и нанесении огневого поражения превосходящим силам противника.

Другие группировки проводят оборонительную операцию и ведут оборонительные бои на Слобожанском и в восточной части Таврического направлений. В частности, подразделения ДШУ ВС Украины остановили колонны противника, пытавшиеся выдвинуться в сторону Днепропетровщины со стороны Балаклеи. В Северной области проводится операция по обороне г.Чернигова.

На Волынском направлении проводятся мероприятия по подготовке всей полосы обороны в определенной операционной зоне вдоль государственной границы Украины.

На приморском направлении осуществляется оборона пунктов базирования, морских портов на Черном море. Так, в Николаевской области был спланирован и реализован захват значительного количества бронированной и автомобильной техники противника.

В других направлениях части и подразделения ВС Украины проводят стабилизационную операцию и выполняют задачи территориальной обороны с целью недопущения наступательных действий и деятельности диверсионно-разведывательных групп противника.

Группировка Воздушных Сил ВС Украины сосредоточила усилия на отражении ракетно-авиационных ударов противника, противовоздушном прикрытии важных (критических) объектов Украины и группировок войск.

"В целом по состоянию на данный момент потери авиационной техники российских оккупационных войск составляют 88 самолетов и вертолетов. Некоторых вражеских летчиков, которые катапультировались и выжили, нашли украинские воины. Им оказана медицинская помощь и они уже дают показания о преступлениях путинского режима против человечности. Противник пытается не потерять наступательного потенциала, но в сложившейся обстановке имеет большие потери в вооружении, технике и личном составе. За счет сопротивления всего украинского народа противник деморализован. Резервы российских оккупантов, поступающих на доукомплектование подразделений, имеют крайне низкое морально-психологическое состояние, через осведомленность о реальном положении дел", - сообщили в Генштабе.

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