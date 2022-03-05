Под Черниговом ВСУ сбили российский самолет. Одного пилота поймали, второй - погиб. Фото, видео
Под Черниговом сбили самолет российских войск. Одного пилота поймали, а второй - погиб.
Об этом сообщил председатель Черниговской областной государственной администрации Вячеслав Чаус в своем Telegram-канале.
Также он добавил, что сегодня был сбит беспилотник противника.
Напомним, сегодня ВСУ нанесли удар по колонне российских танков и сбили военный вертолёт РФ.
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