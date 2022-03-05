Под Черниговом сбили самолет российских войск. Одного пилота поймали, а второй - погиб.

Об этом сообщил председатель Черниговской областной государственной администрации Вячеслав Чаус в своем Telegram-канале.

Также он добавил, что сегодня был сбит беспилотник противника.

Напомним, сегодня ВСУ нанесли удар по колонне российских танков и сбили военный вертолёт РФ.

Также мы писали, что под Волновахой сбили российский штурмовик, который бомбил жилые дома.

"Страна" следит за тем, что происходит в Украине 5 марта в обновляемом материале.

В Украине - очередной день страшной войны, которую начала Россия.



Ранее российские войска захватили город Энергодар Запорожской области, случился обстрел атомной станции. В нашем материале и блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно" - что произошло на АЭС и была ли угроза "второго Чернобыля".

В НАТО в это время отказались закрывать небо над Украиной и спрогнозировали ухудшение ситуации.



Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке - правила приема украинских беженцев в ЕС.



В нашем материале - подробно о том, что происходило в Украине 4 марта 2022 года. В телеграм-канале "Политика Страны" - главные новости, карта боевых действий, фото, видео.