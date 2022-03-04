В Одесской области ВСУ сбили российский самолет. Пилот успел катапультироваться, его разыскивают
В Одесской области, под курортной Затокой, подразделение противовоздушной обороны (ПВО) сбило российский самолет, который атаковал один из объектов военной инфраструктуры.
Об этом сообщила пресс-служба Военно-морских сил Украины на своей странице в Facebook.
По данным ВМС, пилот успел катапультироваться, сейчас его разыскивают.
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