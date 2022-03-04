Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что сейчас самая сложная ситуация наблюдается в Запорожской, а также в Сумской, Черниговской и Харьковской областях.

Об этом Резников сообщил в Facebook.

Вместе с тем, он подтвердил, что флагман ВМС Украины Гетьман Сагайдачный затоплен.

Также Резников рассказал, что по итогам 8 суток потери российской армии в Украине превысили 10 тысяч убитыми и ранеными. Но впереди ещё тяжёлые испытания.

"Подтверждено уничтожение минимум одного русского генерала. Российское общество начинает ощущать и осознавать эти потери. Уничтоженную русскую бронетехнику уже приходится измерять не единицами, а батальонами и бригадами", - заявил Резников.

Кроме того, он рассказал о потерях Украины. "Мы тоже несем потери. Война - великое горе. Почти каждый час поступают известия, что российские военнослужащие снова убили мирных жителей. Кровь вскипает от ярости, когда гибнут наши дети. Есть потери среди наших воинов", - сказал министр.

Он также выразил надежду, что российская сторона выполнит обязательство по созданию гуманитарных коридоров, о чем договорились в ходе переговоров с Украиной.

"Страна" следит за происходящим в Украине 4 марта в обновляемом материале.

Напомним, в Украине продолжаются боевые действия, которые начала Россия. В нашем материале рассказывается о трагических событиях первой недели.

Мы также разобрались, как война изменила рынок труда и что будет дальше с работой.

Вчера в Бресткой области прошли мирные переговоры Украины и России. "Страна" подробно рассказывала, как шли боевые действия и переговоры 3 марта.

В телеграме "Политика Страны" - карта, фото, видео.

Семь дней в крови: итоги первой недели войны в Украине - на ютубе, в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".