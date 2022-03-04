Российский "Первый канал" показал сюжет с аэродрома в поселке Бучанского района Киевской области Гостомеле. В кадр попала и уничтоженная "Мрия" - самый большой самолёт в мире.

Ранее мы писали, что в"Укроборонпроме" подтвердили уничтожение самого большого в мире самолета "Мрия".

"Российские оккупанты уничтожили флагман украинской авиации – легендарный Ан-225 "Мрия". Это произошло на аэродроме "Антонов" в Гостомеле под Киевом, где находился самолет", - сообщали в "Укроборонпроме".

"Страна" следит за происходящим в Украине 4 марта в обновляемом материале.

Напомним, в Украине продолжаются боевые действия, которые начала Россия. В нашем материале рассказывается о трагических событиях первой недели.

Мы также разобрались, как война изменила рынок труда и что будет дальше с работой.

Вчера в Бресткой области прошли мирные переговоры Украины и России. "Страна" подробно рассказывала, как шли боевые действия и переговоры 3 марта.

В телеграме "Политика Страны" — карта, фото, видео.

Семь дней в крови: итоги первой недели войны в Украине — на ютубе, в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".