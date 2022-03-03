В сети появилось одно из первых видео из аэропорта Гостомеля, где российская армия уничтожила самый большой в мире самолет.

На ролике видно горящие машины с буквой V, а также догорающий самолет "Мрия".

Дата съемки неизвестна. Предположительно прошлая пятница, 25 февраля, когда за аэропорт шли бои.

Напомним, что 24 февраля, по данным Минобороны, в аэропорту Гостомеля высадился российский десант, его накрыла артиллерия.

После этого в аэропорту велись ожесточенные бои. 27 февраля появилась информация, что в Гостомеле российская армия уничтожила самый большой в мире самолет.

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