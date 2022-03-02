Луганская область держит оборону по всей линии фронта. ВСУ наносят мощные удары по вражеским войскам. Об этом сообщил глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай.

"Напряженная ситуация вокруг Северодонецка. Бои идут почти во всех близлежащих селах. Есть разрушения и жертвы. Доступ усложнен. Громко в Попасной и Горской ОТГ", - сообщил Гайдай.

По его словам, в Золотом ранены три мирных жителя: один взрослый и двое детей двух и десяти лет. Им оказана необходимая медпомощь.

"Доступ к населенным пунктам общины ограничен, местами до сих пор горят дома. Ждем тишины для оказания помощи", - говорится в сообщении.

Напомним, в Украине седьмой день продолжается война. Ночью стало известно, что российские войска заняли центр Херсона, а утром появились к юго-востоку от Харькова.

В самом Харькове продолжались ракетные удары, которые вчера унесли много жизней простых горожан и разрушили их дома.

Также сообщается о начале штурма в Мариуполе, который осажден российскими войсками.

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