Один из самых больших и мощных транспортных самолетов в мире украинского производства АН-225 "Мрия", который находился в ангаре под Киевом, сожжен в результате атаки российской армии 24 февраля на аэропорт Гостомель.

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на два информированных источника на предприятии "Антонов". Также эту информацию подтвердил и городской голова Бучи.

По другим сведениям уничтожена не единственная летающая "Мрия", а та, которая была недостроена, и использовалась в качестве модели. Проверить данную информацию пока не представляется возможным.

По данным с сайта мониторинга воздушных судов Flight Radar подтверждается, что после 5 февраля "Мрия" находилась в аэропорту Гостомеля и никуда не вылетала.

Два сотрудника из ГП "Антонов" (действующий и бывший) сообщили о том, что в результате российской воздушной атаки на Гостомель был сожжен самолет "Мрия", находившийся на территории аэропорта на стоянке.

Источники журналистов предоставили в подтверждение фотографию уничтоженного ангара, в котором находилась "Мрия".

В то же время пять грузовых судов АН-124-100 "Руслан" были вывезены ранее и находятся за пределами Украины и могут участвовать в логистике по доставке вооружения от западных партнеров.

Данные Flight Radar также свидетельствуют о том, что "Русланы" находятся за пределами Украины.

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