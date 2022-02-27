Премьер-министр Израиля Нафтали Бенет предложил Владимиру Путину посреднические услуги в целях приостановки военных действий в Украине. Об этом сообщает сайт Кремля.

Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский попросил премьер-министра Израиля Нафтали Беннета стать посредником в переговорах с Россией.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина призывала все страны, в том числе Израиль, быть посредниками. "Любая помощь принимается", - сообщил он.

Как писала "Страна", 25 февраля пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров сообщил, что Украина согласилась на предложение президента РФ о переговорах и сейчас стороны ведут консультации об их месте и времени. Несмотря на позицию украинской стороны, делегация России прибыла в Беларусь на переговоры с Украиной.

Уже вечером 26 февраля стало известно, что Зеленский выступает за реальные переговоры без ультиматумов, поэтому отказался от встречи в белорусском Гомеле.

Напомним, в Киеве и области до утра понедельника комендантский час. В Васильевское после удара ракетой случился большой пожар на нефтебазе. Под угрозой окружения Мариуполь. Российская техника зашла в Харьков.

США и ЕС рассматривают возможность блокировки доступа отдельных банков и компаний России от платежной системы (по ссылке — что такое SWIFT и чем грозит отключение).

Обстановка к этому часу и анализ — в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно" на ютубе.