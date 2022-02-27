Президент Украины записал новое видеообращение в воскресенье, 27 февраля. В этот раз оно адресовано жителя Беларуси.

В нем Зеленский по сути ответил отказом на предложение РФ по переговорам в Минске, куда уже приехала делегация РФ.

"Варшава, Стамбул, Баку - эти города мы предложили России для ведения переговоров, да и любой другой город, откуда не летят ракеты в Украину — заявил Зеленский.

Зеленский также обратился к белоусам по поводу проходящего там сегодня референдума.

"Искренне желаю Беларуси снова стать такой же доброй и безопасной, какой ее еще не так давно все видели. Сделайте правильный выбор - это главный выбор вашей жизни", - сказал президент Украины.

"Будьте Беларусью, а не Россией", — сказал в конце Зеленский.

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В Киеве и области до утра понедельника комендантский час. В Васильевское после удара ракетой случился большой пожар на нефтебазе. Под угрозой окружения Мариуполь. Российская техника зашла в Харьков.

Делегация России прибыла в Беларусь на переговоры с Украиной.

США и ЕС рассматривают возможность блокировки доступа отдельных банков и компаний России от платежной системы (по ссылке — что такое SWIFT и чем грозит отключение).

Обстановка к этому часу и анализ — в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно" на ютубе.