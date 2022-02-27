Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предупредили украинскую сторону, что во время переговоров в Беларуси (которых, вероятно, не будет - Ред.) мероприятия, предусмотренные ходом ведения так называемой "военной операции", приостанавливаться не будут. Такое решение в России приняли после того, как Зеленский отказался от переговоров в Беларуси и выступил за встречу на нейтральной территории.

Также, по его словам, Гомель был выбран Киевом как место для переговоров с Россией.

Своё пояснение по поводу отказа от переговоров в Минске дал также спикер украинского президента Сергей Никифоров. По его словам, предварительно украинская делегация согласилась на переговоры, но потом россияне выдвинули условие, чтоб украинская армия предварительно сложила оружие.

Украина ответила отказом. Также он повторил, что Украина не будет участвовать в переговорах на территории Беларуси.

Как писала "Страна", в Киеве и области до утра понедельника комендантский час. В Васильевское после удара ракетой случился большой пожар на нефтебазе. Под угрозой окружения Мариуполь. Российская техника зашла в Харьков.

Делегация России прибыла в Беларусь на переговоры с Украиной.

США и ЕС рассматривают возможность блокировки доступа отдельных банков и компаний России от платежной системы (по ссылке — что такое SWIFT и чем грозит отключение).

Обстановка к этому часу и анализ — в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно" на ютубе.