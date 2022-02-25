Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что не верит президенту Украины Владимиру Зеленскому, когда тот говорит о готовности обсудить нейтральный статус Украины.

"Зеленский врет, когда заявляет о готовности обсуждать нейтральный статус Украины. Зеленский сам упустил возможности переговоров по безопасности, не надо сейчас валить с больной головы на здоровую", - заявил Лавров.

Кроме того, он сказал, что сейчас не видят "возможности признавать демократическим нынешнее правительство Украины".

В то же время от пресс-секретаря Дмитрия Пескова идут более позитивные сигналы по переговорам с Зеленским, чем от Лаврова.

"Зеленский заявил о готовности к переговорам о нейтральном статусе Украины, проанализируем его, считаем "скорее движением в сторону позитива", - сказал Песков.

Также он заявил, что Кремль признаёт Владимира Зеленского президентом Украины.

Ранее Зеленский заявил, что не боится говорить с Россией о нейтральном статусе.

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