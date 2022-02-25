Президент Украины Владимир Зеленский, ранее сообщивший, что в Киев уже вошли диверсионные группы, заявил, что не боится говорить с Россией о нейтральном статусе, а также рассказал, что страны-участницы НАТО избегают давать Украине каких-либо гарантий.

Об этом Владимир Зеленский сказал в видеообращении к украинцам в четверг, 24 февраля.

"Я говорю всем партнерам - сейчас важный момент, решается судьба нашей страны. Я спрашиваю: вы с нами? Они отвечают, что с нами. Но нас в Альянс с собой брать не готовы. Я спросил сегодня у 27 лидеров Европы, будет ли Украина в НАТО. Все боятся! Не отвечают. А мы не боимся. Не боимся ничего, защищая наше государство! Не боимся Россию, не боимся говорить с Россией, говорить обо всем – гарантии безопасности для нашего государства, нейтральный статус", - заявил Зеленский.

Президент Украины добавил, что сейчас "судьба страны полностью зависит от нашей армии, наших героев, наших сил безопасности, всех наших защитников и нашего народа".

Напомним, что рано утром, 24 февраля, президент России Владимир Путин начал "военную операцию" на территории Украины.

Ранее "Страна" сообщала, что Владимир Зеленский подвел итог первого дня вторжения России в Украину: 137 человек убитыми за сегодняшний день (из них 10 офицеров), ранены 316 человек.

Также мы писали, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный подвел итоги первых суток российского вторжения. По его словам, РФ 24 февраля потеряла более 30 танков, 130 боевых бронированных машин, семь самолетов и шесть вертолетов.

"Страна" внимательно следит за развитием событий вокруг Украины в обновляемом материале.

Что известно о начале войны в Украине - смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".