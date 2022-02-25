Владимир Зеленский подвел итог первого дня вторжения России в Украину: 137 человек убитыми за сегодняшний день (из них 10 офицеров), ранены 316 человек.

"Сегодня Россия атаковала всю территорию Украины. И сегодня наши защитники сделали очень многое", - сказал Владимир Зеленский.

Он также добавил, что в Киев уже зашли диверсионные группы врага.

"Враг обозначил меня как цель номер один, а мою семью как цель номер два", заявил Зеленский. Он заявил, что он сам и его семья остаются в Украине, но называть место, где они находятся не стал из соображений безопасности.

"Мы остались в одиночку. Никто за нас воевать не хочет. В НАТО нас брать не хотят", - заявил Зеленский.

Зеленский сказал, что мы можем говорить о нейтральном статусе.

"Но какие гарантии нам дадут. И кто нам даст такие гарантии?", - задал риторический вопрос Зеленский. При этом он добавил, что вести переговоры, чтоб закончить вторжение, можно.

Напомним, что рано утром, 24 февраля, президент России Владимир Путин начал "военную операцию" на территории Украины.

Ранее "Страна" сообщала, что НАТО не будет устанавливать бесполетную зону над Украиной, о которой так просил Зеленский.

Также мы писали, что в Пентагоне считают действия России в отношении Украины лишь начальной фазой вторжения.

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