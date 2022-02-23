Половина жителей России считает, что для предотвращения вступления Киева в НАТО против Украины можно применять силу. Большинство украинцев придерживаются противоположного мнения.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, который провела Savanta ComRes с 7 по 15 февраля в России и в Украине, пишет CNN.

Согласно нему каждый второй россиянин считает оправданным применение силы для предотвращения вступления Украины в НАТО. Чтобы предотвратить вступление Украины в НАТО применение силы одобряют 50% россиян (25% - против, 25% - не определились.

Отметим, что в Украине нашлось 13% людей, которые тоже одобряют применение силы Россией, чтоб Украина не вступила в НАТО (не одобряют 70%).

За применение силы чтобы "воссоединить Россию и Украину" в РФ выступили 36% опрошенных (43% - против, 21% - воздержались). А в Украине - за те же 13%, против - 73%, и еще 14% не определились.

В то, что Россия начинает военные действия против Украины в ближайшем будущем верят 13% россиян, а 75% - нет. Не определись - 12% опрошенных. Среди украинцев верят в такой сценарий 42%, не верят - 45%, а не определились - 13%.

В то, что Украина начинает военные действия против России в ближайшее время верит 31% российских респондентов (не верят - 57%, не определились - 12%. Среди украинцев в это верит лишь 13% опрошенных, а 77% не верят (еще 10% - не определились).

В мирное прекращение напряженности между Россией и Украиной верят больше в РФ. В перспективу такого сценария верят 65% россиян, 21% - не верят, 14% - не определились. Среди украинцев верят в мирную развязку 43% опрошенных, столько же - не верят. Как и в случае с РФ, число неопределившихся - 14%.

Напомним, 21 февраля Россия признала "ЛДНР". Как к такому решению Москвы относятся жители Киева и какой, по их мнению, должна быть реакция Украины, "Страна" выяснила в своем опросе: