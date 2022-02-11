На днях Владимир Зеленский выступил с инициативой бесплатно раздать смартфоны всем вакцинированным украинцам старше 60 лет, которую уже окрестили в народе "ебабуля". Записаться на их получение можно будет с апреля.

Там сразу будет установлена "Дия" и подключен интернет. Обойтись эта инициатива может в миллиарды гривен.

Инициатива вызвала много вопросов. Пенсионерам, особенно малообеспеченным, больше пригодились бы другие бонусы: лекарства, дополнительные субсидии, продукты.

Также в этом увидели попытку нарастить количество пользователей "Дии" и в перспективе провести в ней выборы президента, повысив шансы Зеленского переизбраться.

Причем сделать это можно, даже если реально в таких количествах смартфонов не раздавать, а просто заявить об этом, зафиксировав приток 8-10 миллионов "новых пользователей". И это - не говоря уже о коррупционном интересе властей на столь крупных закупках.

Спецкор "Страны" Антонина Белоглазова спросила у пенсионеров столицы, как они относятся к такому предложению и нужен ли им смартфон от Зеленского.

"Пенсии поднять не хотят, а смартфоны всем купят"

Многим опрошенным инициатива с бесплатными смартфонами не понравилась. Например, пенсионеры говорят, что им будет слишком сложно освоить гаджеты.

"А что такое смартфоны? У меня мобилка есть, а чтобы такое сложное, как сидят там... Я не такая специализированная. Просто не знаю, оно мне будет нужно или нет. Мне самую простую мобилку, чтобы связаться с детьми, и все", - поделилась первая прохожая.

Часть опрошенных заявили, что помогать пенсионерам нужно совсем в других сферах. Например, поднять пенсии.

"Очередная сказка! Это нереально. Они говорят денег нет, а где они деньги возьмут для этих пенсионеров бедных? Пенсии поднять не хотят, а смартфоны всем купят. Мы не верим уже в эти сказки. Много наслышаны и ничего не исполнялось, что говорилось и обещалось. Пиар. В селах бабушка в смартфоне будет? Там учить уже некому - все поуезжали" - ответила на вопросы "Страны" проходящая женщина.

Об этом же сказала и другая киевлянка. По ее словам, власти должны заниматься более основательными вещами, в которых сейчас нет порядка.

"Я плохо отношусь к тому, чтобы раздавать, а то раздают, а у нас дороги не делают. Пусть лучше дороги сделают и метро на Виноградарь. Не надо раздавать ничего, надо дело делать. Все это популизм. Дайте моей маме 82 года смартфон, но человека-то еще обучить надо, а у стариков многих руки трясутся. Вы знаете, что такое "Андроид". Это для нашего государства, для наших людей - не приоритет. Приоритет дороги, инфраструктура, благоприятная среда для бизнеса, а не раздача очередной гречки... Смартфон я куплю. Мне дороги нужны и метро на Виноградарь, а не смартфон", - поделилась своим мнением женщина.

Часто опрошенные говорили о том, что не представляют, как смартфоном научатся пользоваться бабушки в селах.

"Как бабульки в селах будут понимать? Им будет очень сложно. У меня тоже обычный кнопочный телефон. В смартфоне разбираться не хочу. Важнее - повысить пенсии".

"Пусть продаст дом в Италии, а не за наши налоги покупает"

Вопросы вызвало и то, откуда будут брать деньги на эту громкую инициативу.

"Я даже не хочу комментировать глупую идею. Кому нужно было - уже купили смартфоны. У пенсионеров есть дети, которые им покупают. А эту идею, за чей счет он будет делать? Из своего кармана? Пусть продаст дом в Италии и на эти деньги купит смартфоны для пенсионеров - и я буду только за, а не из бюджета за мои налоги.

Я пенсионер и вынужден работать, чтобы жить. Я считаю для пенсионеров сейчас главное не смартфоны.. Я когда выезжаю на дачу - у меня не работает интернет. Даже, если он раздаст телефоны, там надо покупать усилители, интернетом не смогут в селах пользоваться благодаря смартфонам. Он делает это с целью повышения своего рейтинга. Готовится ко второму сроку" - ответил "Стране" один из прохожих.

"Смешно. Думаю это нереально. Дорого. Глупо. Зачем государству тратить деньги? В стиле Зеленского, юмор этот", - коротко выразил свое отношение еще один человек.

"Смешно. Зачем эти смартфоны осе 60? У меня есть телефон, я ним пользуются. "Тысячу" дали, а чтобы покупать смартфон - восемь тысяч. Купи смартфон - а потом тебе перекинут эту тысячу. Было же так? Будут давать одноразовые, какой-то Китай" сомневается женщина.

"Пусть пенсии добавят - человек сам себе купит. Дадут, чтобы больше денег отмыть", - считает еще одна женщина на улицах Киева.

"На сегодня эту тысячу из него выдушить не так просто, а смарфтон - это ля-ля-ля. Я наше безумное правительство во многом понять не могу. Бесплатный сыр бывает только в мышеловках. Мне от него ничего не нужно, лишь бы меня не трогали. У меня два смартфона, которые мне купил сын. На свою пенсию я не могу разогнаться. Лучше бы квартплату меньше сделал, чем единоразовый смартфон", - делится очередная собеседница.

"Сначала надо Украину покрыть интернетом"

Часть людей сказали, что в целом идея хорошая, но есть свои нюансы.

"Идея положительная, но как оно на практике будет, я сложно представляю. Я, например, планшетом пользуюсь и то молодежь мне помогает, а если взять всю Украину, глубинку... Как это практически? Идея неплохая, но рановато. Для начала нужно покрыть интернетом всю Украину... Лично мне смартфон не нужен, удовлетворяет то, что есть", - рассказала "Стране" одна из собеседниц.

Киевляне задаются вопросом, как смартфон освоят пенсионеры в селах, когда и им самим привычнее кнопочный телефон.

"Пусть выдают. У меня обычный мобильный телефон, такой пенсионерский. Я не против смартфона, но особой необходимости нет. Если бы была, я бы его купил. У меня внуки в два года им активно пользуются, а дедушка такой консерватор. Я привык к своему старинному и пользуюсь ним. Людям старше 60 лет осваивать новую технику всегда очень сложно. А в селе не везде еще и мобильная связь. Им смартфон не очень-то нужен", - считает один из встретившихся мужчин.

Кто-то уже пользуется смартфоном, но все не так просто.

"Мы примеряемся, но тяжело для нас, особенно коммунальные. Вводим, просим детей", - подлилась одна из прохожих.

Некоторые встретившиеся пенсионеры говорили, что и прививку сделали, только теперь не разберутся в том, где оформить все причитающееся, не говоря уже о том, чтобы освоить смартфон.

"Я его брать не буду. Не хочу. Я этим еле научилась пользоваться. Я тоже сделала прививку. Сертификат у меня есть, а где еще нужно оформляться - я не знаю. Кто хочет - тот пусть и берет. Мне за квартиру коммунальные нужно платить всю пенсию. За отопление 1700 гривен берут. Февраль-март за одно отопление нужно три тысячи отдать" - рассказала одна из женщин на улице.

И продемонстрировала свой телефон.

Хотя скептиков оказалось больше, были и те, кто приветствует инициативу с бесплатными смартфонами за прививку.

"Положительно. Он серьезный парень. Думаю, они дадут это людям. Не сразу, постепенно. но он это сделает. Я уже месяц назад купила смартфон, только разбираюсь в нем... Не думаю, что люди у нас настолько бестолковые. Если бабушка не понимает, она и не захочет его брать" - рассказала прохожая.

Следующие два собеседника "Страны" говорят, что уже ждут смартфоны от Зеленского и показывают свои "смартфоны".

"Откуда у нас смартфоны? Две тысячи пенсия. Научимся, если дадут... Скорее всего, он немного нас обманет, как обычно. Как он там говорил в начале? "Конец эпохи бедности"? Но я думаю бедность так и осталась. Ну, немного пошел в лес, а мы без денег", - говорят мужчины, намекая на нардепа Трухина, который хотел скрыться в лесу с места ДТП.

Кто-то считает, что проблема с тем, научатся ли пенсионеры пользоваться новыми гаджетами, надуманная.

"Отличная идея, но нам смартфоны не нужны. У нас уже есть. Это поднимет контакты людей на новый уровень. Не будет такой толкучки в сберегательных банках... Научить можно и зайца на велосипеде ездить. Неужели, думаете, селян не научат смартфонам?" - рассказали "Стане" очередные опрошенные.

"Если дадут - спасибо. Разбираюсь уже. Дети учат" - сказала еще одна женщина пенсионного возраста.

"Считаю - это хорошо. Не каждый может купить смартфон, пенсии маленькие. А в "Дию" нужно заходить, ковидные эти получить Это положительно дело. Все равно эти деньги разворуются, разграбятся. В селах есть молодежь, которая обучит" - одобрил инициативу 65-летний мужчина.

"Очень положительно, но я не знаю, где эту тысячу получить. Я пошла в Пенсионный Фонд, а они говорят, что этим не занимаются. Ждите, когда Зеленский выдаст вам смартфон, вот тогда получите. А когда это будет? Я смартфоном никогда не пользовалась, у меня обычная мобилка. Не знаю, как это у меня получится" - поделилась одна из бабушек.

Полностью весь опрос Антонины Белоглазовой смотрите на youtube-канале "Страны".