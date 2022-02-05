В последнее время в Украину активно начали завозить оружие из США, Британии и Прибалтики. При этом Германия отказалась от подобной инициативы и единственное, на что она согласилась пойти - на поставку касок.

Спецкор "Страны" Антонина Белоглазова спросила у киевлян, как они в целом относятся к поставкам оружия в Украину и какие страны по их мнению поступают более правильно.

"Подзуживание к войне за наши деньги"

Многие опрошенные высказались против поставок, заявив, что другие страны просто решают свои бизнес-вопросы на ажиотаже вокруг возможного вторжения.

"Отрицательно, потому что оружие - это потери, это война... Прибалтика - это ноль, а не государство. США и Англия - это заядлые союзники, которые делают все, чтобы вернуть ситуацию, как в бывшем СССР. Это все искусственное нагнетание ситуации, сделать из нас врагов больших, чем сейчас есть. Германия смотрит намного дальше, чем некоторые страны. Украина для них интересна мирная, экономическая и процветающая. На них еще лежит большое пятно от войны последней, поэтому они не хотят повторять то, на чем они сильно споткнулись", - поделился своим мнением пенсионер из Киева.

"Отрицательно, вообще против всего оружия. Я дитя войны и, наверное, еще в животе у матери поняла, что такое война. Никакой войны не должно быть, мы все братья.

Мой папа брал Берлин и он никогда мне ничего плохого о немцах не говорил. Никогда. И я в школе учила немецкий язык. Потому что война есть война, солдаты не виноваты. Вот так нас воспитывали. У нас не было ненависти. А потом мы служили в Германии... Они имеют право отказать. Для чего оружие? Все будет хорошо" - рассказала еще одна собеседница.

"Они просто страсти накаляют, а войны никакой не будет. Деньги зарабатывают на поставках оружия. Всякую дрянь нам продают, а деньги мы должны. Они деньги с нас вынимают за оружие. Мы сами не можем? Свое оружие надо делать.

Современное оружие - это ракеты. За 10 минут от Украины ничего не останется и никакое их оружие вообще не поможет. Оно вопрос не решает. Просто отмывание денег.

Германия правильно решила. Кличко слушать не надо. Какой он мэр? Такой, как и президент. Один спортсмен, другой артист. Вот так мы все и пляшем. Вся страна. Доплясались уже" - выразил свое мнение о происходящем мужчина.

"Наш президент - дебил. Вместо того, чтобы армию содержать, нищие ходим, просим по всему миру" - коротко оценил ситуацию еще один прохожий.

"Отрицательно, потому что это подзуживание к войне, которой не будет. Это оружие, которое они не со своего щедрого плеча, а за деньги, которые мы будем потом платить. Здесь прежде всего экономика. И если вы знаете историю, то Англия всегда была колониальной державой. Они ищут свою выгоду. В данном случае Германия заинтересована, чтобы им поставляли газ, а то что на нее давят США - это факт очевидный. Американцы говорят - давайте наш газ покупайте. Политика - это продолжение экономики только другими путями" - высказался еще один киевлянин.

"Бесплатный сыр - только в мышеловке. Оно потом скажется. Может каким-то процентом потери экономической независимости", - выразил сомнения опрошенный.

"Они продают оружие нам. Это бизнес. Налоги у нас увеличили. С этого общака возьмутся бабки и отправят им туда за это оружие, а вы воюйте здесь. Они отмоют деньги. У них интерес развязать здесь войну. Им не интересно, чтобы здесь был мир. Германия лоббирует свои интересы, потому что у них есть взаимопонимание с определенной страной, которая. как считают, агрессор" - ответил на вопросы "Страны" проходящий мужчина.

"Вопрос неоднозначный"

Часть людей на улицах сказали, что не могут ответить однозначно, хорошо или плохо, что нам поставляют оружие.

"Оружие, которое людей убивает, мне не нравится, а страну защищать - надо. Думаю, у Германии просто нет возможности поставлять оружие. У них армия слабенькая, нет оружия" - сказал один из прохожих.

"Наверное, на сегодняшний день это надо, но в разумных пределах. Все должно быть в меру" - предположила еще одна собеседница.

"Вопрос сложный и неоднозначный. На него можно посмотреть с разных сторон" - высказался проходивший мужчина.

"Конечно, хорошо"

Часть украинцев на улицах Киева однозначно поддержали поставки оружия, называя это своевременной помощью.

"Вопрос чисто риторический. Если мы воюем, если наше правительство и все предыдущие президенты не могли удержать оборонную промышленность в таком состоянии, как она была раньше, то нет другого выхода. А если отдают даром? Представьте, на вас кто-то нападает с автоматом Калашникова, а у вас даже палки нет. Так что, конечно, хорошо. Американцы дают нам оружие, канадцы, маленькая Прибалтика.

Немцы не дают и даже саботируют. Немцы - это бизнес, сильно завязанный на Россию. Там не только эти два газопровода, но и два завода "Фольксваген", "Сименс", который поставляет турбины. Немцы делают все. чтобы мы это оружие не получили. Это вообще позорно и бессовестно. У немцев большие долги перед нами. Нас семь миллионов человек во время войны из-за немцев, благодаря их заслугам. Пять тысяч касок - это прекрасно. Еще бы рюкзачки и мы победим тогда сразу!" - заявил проходящий мужчина.

"Пусть поставляют, воевать, так воевать. А немцы всегда были умные, они что-то знают. Поэтому они и не поставляют. Зачем им влазить?" - поделился мнением еще один.

"Нам же нужно себя защищать? Поэтому нам нужно оружие. Спасибо странам, которые нам помогают. Знаю, что не бесплатно. В общем, Зеленский, он умный. Он просчитывает наперед, он знает. Он договорится и нам это не будет очень дорого, я так считаю" - предположила женщина.

"Это очень классно, потому что Путин хочет уже забрать Харьков, потому что там граница. Это хорошо, что Америка, Англия помогают. Германия может передумает" - высказался прохожий.

"Очень положительно отношусь. Стране нужно обороняться. Надо быть сильной, мощной, поэтому помощь нам нужна. Осуждать Германию я не могу, но могу благодарить те страны, которые нам помогают" - поддержала поставки оружия женщина.

"Хорошо. Оно поможет нам защищаться от внешнего агрессора" - сказал очередной опрошенный.

"Очень хорошо. Это наши друзья помогают Украине. Это большой плюс. Нехорошо Германия поступает. Они неправы, но мы же не может повлиять на них. Германия не друг нам, смотрят только с точки зрения своих интересов. Они не хотят усложнять отношения с Россией в сфере бизнеса" - рассказал мужчина на улице.

"Это хорошо - нам помогают, нас поддерживают. Мы довольны, что страны к нам дружески относятся. Германия оружия не дает, но она же все равно нас поддерживает. Но в чем - я забыла" - высказалась женщина.

Смотрите полное видео опроса на youtube-канале "Страны".