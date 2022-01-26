Мэр Киева Виталий Кличко расценил решение Германии направить в Украину в качестве поддержки пять тысяч военных касок как шутку.

Об этом городской глава сказал немецкой газете Bild в среду, 26 января.

"Видимо, министр обороны не понял, что мы имеем дело с прекрасно оснащенной российской армией, которая в любой момент может начать очередное вторжение в Украину. 5000 касок - это абсолютная шутка. Что Германия хочет послать дальше в поддержку? Подушки?", - спрашивает Кличко.

Стоит отметить, что это не первый раз, когда мэр украинской столицы выступает с критикой решений правительства в Германии. После того, как в ФРГ неоднократно заявили об отказе поставлять Украине летальное оружие и останавливать "Северный поток-2", Кличко обвинил ФРГ в "предательстве друзей".

Между тем, Германия, хоть и продолжает отказываться поставлять оружие Киеву, пообещала заняться установкой военных госпиталей. По словам министра обороны Германии Кристин Ламбрехт, ФРГ выделит 5,3 миллиона евро на мобильный полевой госпиталь для украинских военных и обеспечит подготовку специалистов для его использования.

Напомним, в Германии отказались рассматривать вопрос об отключении России от SWIFT в качестве возможных санкций против РФ.