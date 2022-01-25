Первому заму Кличко Поворознику вручили подозрение из-за земли для СНБО

Первому заместителю главы Киевской городской государственной администрации Николая Поровознику вручено подозрение в деле лишения земельного участка аппарата СНБО.

Об этом написал мэр Киева Виталий Кличко в своем телеграм-канале.

Участок на улице Щусева возле станции метро "Сырец" был передан аппарату СНБО Украины в постоянное использование для строительства, эксплуатации и обслуживания многоквартирных жилых домов с подземными паркингами и объектами социально-бытовой инфраструктуры еще в 2009 году.

Спустя 10 лет, в 2019 году, городские власти прекратили право постоянного пользования участком.

"Было установлено, что все 10 лет участок не использовался по назначению, строительство не было начато. На земельном участке образовалась стихийная свалка", - описал ситуацию мэр Киева.

"Кличко это трактует как сфабрикованное дело и говорит, что СНБО просто хочет на этой земле построить высотки. То есть, грубо говоря, поднять бабло", - комментирует ситуацию телеграм-канал "Политика страны".

Напомним, в 2020 году Николай Поворозник требовал взятку в размере 125 тысяч долларов от представителя компании-застройщика за содействие в согласовании градостроительных условий и ограничений, а дело открыли еще в 2019 году. Обыски в мэрии Киева по этому делу прошли в апреле 2022 года. Сам Поворозник все обвинения отрицал.

"Страна" подробно разбиралась, с чем связан коррупционный скандал с первым замом мэра Киева.