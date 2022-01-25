Мэр Киева Виталий Кличко встретился с временной поверенной в делах США в Украине Кристиной Квин. Стороны обсудили возможности защищать столицу силами территориальной обороны.

Об этом городской глава рассказал в своем Тelegram-канале.

"В ходе встречи мы обсудили готовность Киева к возможному обострению ситуации в связи с вероятностью дальнейшей агрессии России, подготовкой сил самообороны столицы. Обратился к временной поверенной и о помощи экспертов в сфере организации эффективной системы местной самообороны", - сообщил Кличко.

"Зачем это встреча - понятно. В условиях нарастающего конфликта с Банковой Кличко демонстрирует, что он находится под защитой американского посольства. Впрочем, не менее важно и то, что и Квин согласилась с ним встретиться, демонстрируя тем самым Зеленскому, что Кличко находится под протекцией Штатов", - комментирует Тelegram-канал "Политика Страны".

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