Западные СМИ не перестают писать об угрозе вторжения России в Украину. Россия такие намерения отрицает, а от украинских властей идут вообще противоречивые сигналы. То Зеленский говорит "не паниковать" и что "никакой войны не будет". То говорит о том, что Харьков может быть оккупирован Россией.

Мы решили спросить у киевлян, верят ли они в то, что Россия нападет на Украину. И если нет, то кто и зачем раздувает эту панику.

Россия не собирается нападать, панику раздувают власти

Большинство киевлян не верит в возможность войны с Россией и нападение Путина. Они подозревают, что паника выгодна украинским политикам и странам Запада.

"Нет конечно. [Эту панику раздувает] нынешняя власть. Ей выгодно из-за денег. Это специально нагнетают обстановку, никто ни на кого не нападёт. И вы никому не верьте... ", - говорит мужчина.

На вопрос, как относиться тогда к противоречивым заявлениям президента, мужчина с иронией добавляет: "А кто такой Зеленский? Да вы что! А я не знал, честное слово. Я не верю, что он президент. И вы не верьте".

"Конечно нет. Это глупости заявлять такое. Это просто нас оболванивают для того, чтобы мы не боялись повышения цен в магазине. Вот и всё", - отвечает нам женщина на вопрос о возможном нападении России.

"Нет я не верю. Мне хочется так не верить. Я слышала конечно, но мне неинтересно, [кто раздувает эту панику]. Ну, так. А что мне легче станет от этого жить, если я буду знать, кто раздувает? Это ничего не изменит. Живу спокойно и радуюсь жизни. Молю Бога, чтобы здоровье было", - абсолютно спокойно говорит нам женщина.

Другие респонденты отвечают более эмоционально. "Нет, барышня. Да вы не гоните! Никто так не думает. Мы люди-славяне, не нападут они на нас, что вы. Они просто гонят пургу. Вон Крым забрали, им его отдали, теперь что? Та никто не нападёт! Это война, это знаете что? Это страшное дело!", - говорит пенсионер.

На вопрос, кто раздувает панику, он тут же находится с ответом: "Политики. Им нужно это. Вот вам Донбасс. Они бабло оттуда списывают и всё. Туда уходят миллиарды".

Он не хочет отвечать, какие именно политики заинтересованы в войне.

"Ой, барышня, вам что назвать? Хотите, чтобы я завтра ночевал вон там на этом самом. Не, я не хочу", - говорит он напоследок.

Многие опрошенные даже не хотят объяснять все подробности и отвечают сжато: "Нет веры, что она нападет, просто пугают. Кому-то ж надо это".

Женщины не знают, кто может раздувать панику, но уверены в мире:

"Я не паникую. Немного есть в душе такая тревога какая-то. А надеюсь, что всё будет хорошо. Пусть не нападают на нас. Пусть все живут мирно, дружно. Там наши братья и сёстры в России. Ну куда же, нельзя же такое делать! Нужно же как-то договариваться. Я не знаю, президент говорит, что всё будет у нас хорошо, не паникуйте. Другие говорят, что у нас уже хлеба и муки нет. Так, а куда же мы всё подевали? У нас же сколько выращивается всего. Куда же оно всё подевалось?", - говорит "Стране" еще одна киевлянка.

Еще одна участница опроса уверена, что панику относительно вторжения раздувает власть, чтобы не так заметны были насущные проблемы:

"Не верю. Это нужно с ума сойти, чтобы напасть... Они говорят людям "не паниковать", но я смотрю, что всё делается для того, чтобы люди все-таки немного паниковали. Для чего в СМИ об этом говорить? В Интернете кругом. Оставьте тогда эту тему".

"Внутренне - нет. Всегда прислушиваюсь к внутреннему своему ощущению. Если перед 2014-м годом было ощущение того, что я что-то не успею и нужно было думать быстро... то сейчас внутренне - нет", - делится своим мнением жительница Киева и также говорит, что выгодополучатели паники - политики.

Она не называет конкретных фамилий, но допускает, что может идти какой-то передел бизнеса или сфер влияния. Поэтому по поводу сегодняшних заявлений она не переживает.

"Не хочется в это верить. Заинтересованные есть с двух сторон. И с нашей, и с российской стороны. Я вообще сейчас стараюсь новости не смотреть и не слушать", - отвечает еще одна респондентка.

"Не нападёт. Это запугивание только. То политика. То запугивание и бряцание оружием. Не нападёт никогда. Не нападёт просто. Россия же и нагнетает ситуацию. А кто нагнетает? Они много чего говорят, но не нападут. Не-не. Никогда не нападут на нас. Мы страна сильная. Мы себя защитим. не нападёт. Они нас тоже боятся. Вы думаете не боятся? - Боятся. Не, не будет этого, нет. Всё будет хорошо! Паники нет никакой", - убеждены еще одни наши собеседницы.

С женщинами согласен и пожилой мужчина.

"Нет. Побоятся, - отвечает он. - Панику раздувает парламент наш, депутаты. Крутят там, настраивают людей. Я верю, что всё хорошо".

Мужчина признается, что чувствует себя спокойно и не паникует.

Еще один киевлянин считает, что панику могут раздувать американцы, китайцы и россияне. "Вот они нас используют в посредниках. Если бы они хотели допустим, чтобы настал мир, так они бы уже давно предъявили претензии к России. Чтобы Россия свои войска вывела, закрыли кордон и мы нормально жили, Донецк и Луганск к нам присоединился. Мы бы жили спокойно. А они так играются, как кошки-мышки. То отпустят, то потянут", - объясняет мужчина свою точку зрения.

"Не верю. Это не выгодно никому. Ни нам, ни им. Вот и всё. Раздувать панику выгодно тем, кому это выгодно. Тем, кто хочет заработать. Ну, то есть имеется в виду не заработать деньги. Это же геополитика. Тут вопрос стоит совсем в другом. Деньги это вторично. А первично влияние. Украина же не просто где-то там на загривках, посреди земного шарика стоит. Она в Европе, между Восточной Европой и Россией. И они, так сказать, конфликтуют. Так что здесь мы - буфер, вот и всё. Но и войны никто не хочет. Это очень опасно", - разговорился мужчина, который не хотел изначально ничего говорить.

На вопрос, зачем тогда этот конфликт, он ответил так: "А иначе ничего не получается... Они договорятся в любом случае. Не переживайте. Войны не будет. На сегодняшний день это не выгодно ни одной, ни другой стороне. Да Россия не может "Северный поток" продвинуть. Какая ей война?! Если они начнут тут воевать, всё остановится. Поэтому там всё понятно", - заключил он.

Пара пенсионеров отвечает, что в нападение России не верят, а кому это выгодно, они не знают.

"Кому то же выгодно, ведь по всем каналам сейчас говорят об этом. Но это вообще странно конечно. С одной стороны, правительство говорит "не волнуйтесь", а с другой стороны везде всё раздувают", - недоумевают супруги.

"Я даже об этом не думаю. Кому мы нужны? Я не паникую. Не знаю. Я практически ни с кем не общаюсь. С теми, с кем я общаюсь, они не паникуют. Паника выгодна тем, кто не хочет заниматься социальными вопросами у нас в стране: ценами, жильём, вот... Им надо давать подкормку, чтобы люди не думали ни о чем, а переживали", - рассуждает пенсионер.

Меньшая часть опрошенных допускает конфликт, но, может быть, не сейчас.

"Думаю, в данное время - нет. А когда им будет выгодно. Но сейчас им невыгодно. Весь мир держит немного в рукавицах. [В нападение после 20 февраля] - не верю. У нас, например, в прошлом году весной была более напряженная обстановка, чем сейчас. Просто раздувают. Не знаю, кому это выгодно. Просто пугают людей. Но нужно быть начеку. Может, для России это выгодно. Но [в каком плане] даже не знаю, не могу мысли собрать в кучу. Но то, что они сейчас не нападут - это 100%, потому что весь мир против них стоит. Так что надеемся на лучшее", - ответила нам жительница столицы.

"Я надеюсь на то, что она не нападёт, но я готова в своём пенсионном возрасте, если нужно, защищать Украину. Я думаю, что нашей власти хватит мудрости для того, чтобы это предотвратить и сгладить эту ситуацию. Я очень на это надеюсь. [Паника] создаётся, чтобы люди были всегда готовы к тому, что произойдёт. Но очень надеюсь, что этого не будет", - делится своими опасениями пенсионерка.

"Как вам сказать, и верю, и не верю. Потому что вы же понимаете, что война большая. Трагическая как для нас, так и для россиян. Потому что гробы повезут со всех сторон. А с другой стороны, что стоит отчаянным головам полезть. Но я думаю, что такой большой войны не будет, но провокации будут до бесконечности. Это выгодно России держать нас в страхе", - отвечает киевлянка.

При этом участница опроса не верит на слово Зеленскому, который советует людям не паниковать. "Вы знаете, я жизнь прожила и особо тому, к чему нас призывают, не верю. У меня есть своё мнение. Всё может быть в этой жизни. Мы не верили и в то, что Союз развалится, во многое не верили, не верили, что Россия захватит Крым, а как видите, всё случилось", - сказала она.

Чуть с другой стороны подходит к ответу на вопрос еще одна киевлянка. "А кто хочет войны?", - спрашивает она.

"Мы не хотим войны. Никто не хочет войны", - говорит она.

На вопрос о том, кто раздувает панику, она отвечает так же метафорично: "Карлики всегда бьются за власть. Есть такое? Вот вам и всё. [Карлики], у которых мани-мани более чем достаточно. Такие люди, как мы, простые, конечно [не хотят войны]. Вы знаете, во все века и народы всегда во всех империях были войны. Нет такого поколения, чтобы не было войны. Люди все завистливые, жадные. Это всё человеческое. Пока это всё не уйдет, это всё будет присутствовать", - говорит киевлянка.

Вариант нападения России возможен

Часть киевлян отвечает на заданный "Страной" вопрос утвердительно, веря в возможность нападения.

"Да. Есть такая вероятность. А что сейчас зря оружие дают или весь этот сыр-бор, который делают наши западные партнеры. Просто так это? - Нет. Значит, есть абсолютные разведданные. Если наше правительство или Офис президента слепой, ну ... извините. Да, но у нас что-то проводится? Тероборона проводит какие-то занятия? Почему на Кличко наезжают сейчас? Не будем паниковать? Давайте будем шашлыки жарить! Или давайте не паниковать и точить оружие. Есть разница", - поделился мужчина своим мнением.

Отвечая на вопрос, что волнения в народе так или иначе влияют на экономику, поэтому народ и просят "не паниковать", киевлянин отвечает так:

"Да. Но можно, например, те же деньги, которые они кидали на дороги, кинуть сейчас на вооружение. Но так никто не делает. Почему? У нас даже парламент сейчас нормально собраться не может, чтобы проголосовать за что-то. Вот и паникуем", - рассуждает он.

"Относительно 50% на 50%, [что нападет]. Смотрите, разгромленный Киев никому не нужен. Ну, то есть из такой позиции. Точно так же Украина, так же, если она будет злая, скажем, на россиян, никто не пойдёт. Все поедут за границу просто-напросто. И всё", - сказала нам женщина.

Она тоже уверена, что паника на счет вторжения раздувают некоторые политики. "Чтобы побольше заработать денег Зеленскому. Это Зеленского политика: деньги, курс доллара, ну и... Понимаете, это шоу под куполом цирка", - добавляет участница опроса.

"Верю. Все предпосылки к этому есть. Вы же видите, какая ситуация происходит. Но нам бы этого очень не хотелось бы... Происходит то, что у границы стоят войска российские. Это же не очень хорошая ситуация, правильно? Паника есть. Думаю, что россияне тоже не хотят чего-то плохого для нас, как и мы для них", - отвечает приезжая в столицу женщина.

"Очень не хочу верить. Я из Донецка приехала сюда и не хочу, чтобы это меня догнало опять. Но где-то у меня 10%, что это может случиться. Вот так вот. А вообще, наверное, не верю. Не паникую, не переживаю, но "холодок" есть. Допускаю... Вы правы. На работе особо не раздувается тема, а по телевидению - очень-очень. Идёт такой вал. Судя по действиям России и тем ситуациям, которые происходят у нас, возможно, есть какое-то обоснования того, что она раздувается. Я очень редко смотрю телевидение. У меня просто муж интересуется экономикой и политикой. И очень часто это перекликается", - отвечает переселенка с Донбасса.

Полную версию опроса читатели могут увидеть на YouTube-канале "Страны".