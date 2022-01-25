"Страна" опросила депутатов парламента и узнала, что они пожелали бы президенту Владимиру Зеленскому на его день рождения.



Нардеп от "Батькивщины" Алексей Кучеренко пожелал Зеленскому найти внутренний комфорт с собой.

"Определиться, кто он в этой жизни, какая работа ему всё-таки по силам и заниматься своим любимым делом профессионально", - сказал он.

Алексей Кучеренко. Фото: Facebook

Его коллега Михаил Волынец пожелал главе государства вспомнить о честности.



"Быть честным, не становиться на растяжку, а воплощать ту программу, которую он обещал украинцам, когда шёл на выборы и баллотировался в президенты", - говорит депутат.

Михаил Волынец. Фото: obozrevatel.com

А вот нардеп от партии "ОПЗЖ" Вадим Рабинович призвал президента соблюдать свои предвыборные обещания.



"Выгнать всех до единого, кто раздувает войну. Поменять всех, кто рассказывает ему неправду о происходящем как внутри, так и за пределами страны. И вернуться к тем обещаниям, которые были. Если он будет соблюдать обещания с выборов, мы с ним рядом всегда", - заявил политик.

Вадим Рабинович. Фото: zagittya.com.ua

Ещё один депутат от "ОПЗЖ" Юрий Павленко пожелал гаранту физического и душевного здоровья, а также честности.



"Честности в первую очередь перед собой, на нём лежит огромная ответственность, много с чем он не справляется. Хочу, чтобы он честно сам себе ответил, готов ли он нести эту ношу дальше. Если не готов, то досрочно сложить полномочия и не бояться этого, это останется позитивным в истории", - считает он.

Юрий Павленко. Фото: Facebook

В свою очередь нардеп от "Европейской солидарности" Владимир Вятрович к вопросу пожеланий подошел философски.



"Мудрости, отваги, смотреть на восток, воспринимать реальность какая на самом деле не такая радужная, как он говорит. И понимать, что он и президент и главнокомандующий, и от него сейчас очень многое зависит", - желает он.

Владимир Вятрович. Фото: Facebook

А вот депутат от партии "Слуга народа" Александр Трухин пожелал Зеленскому терпения, здоровья и положительных эмоций.



"Сегодня день рождения, он большой молодец и дай бог ему сил побольше", - сказал он.

Александр Трухин. Фото: Facebook

Его коллега по фракции Жан Беленюк свое пожелание решил не усложнять.



"Здоровья, удачи, успехов, реализации всего задуманного", - говорит депутат.

Жан Беленюк. Фото: Facebook

Сопредседатель партии "ОПЗЖ" Юрий Бойко также напомнил Владимиру Зеленскому о его обещаниях.

"Я ему пожелал выполнить обещания, которые он давал избирателям, когда шёл на выборы. Это сразу резко улучшит его эмоциональное состояние", - сказал Бойко.

Юрий Бойко. Фото: zagittya.com.ua

Отметим, что ранее мы собрали поздравления к украинскому президенту от обычных киевлян.

Напомним, во вторник, 25 января, президенту Украины Владимиру Зеленскому исполняется 44 года. Он собирается провести свой день рождения на работе.

Ранее мы сообщали, что в прошлом году в день рождения Зеленский сделал праздничное селфи на фоне гантелей российского производства.