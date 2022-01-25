Во вторник, 25 января, президенту Украины Владимиру Зеленскому исполняется 44 года. Он собирается провести свой день рождения на работе.

Об этом в Facbeook сообщил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.

По его словам, в этом году Владимир Зеленский не будет праздновать день рождения и проведет его на работе. Своих друзей и коллег, по словам Никифорова, президент попросил не тратиться на цветы и подарки, "а перевести их на добрые дела".

Никифоров написал, что украинские граждане могут перечислить средства на благотворительность, поддержав детские дома. "Поддержать их – будет лучшим подарком для президента в этот день", - добавил пресс-секретарь.

С днем рождения Зеленского уже поздравила его жена Елена. Она опубликовала пост в Instagram.

"Знаешь, я уверена, что на этом фото ты смотришь на меня… Потому что ты всегда так смотришь на меня… Я желаю каждой женщине таких взглядов. Так смотрят только те, кто любит. Я всегда чувствую твою любовь. Пока ты так смотришь, я ничего не боюсь. Смотри! Пожалуйста, смотри! У нас все еще впереди. Поэтому береги себя. Мы имеем все намеренное воплотить вместе. С днем рожденья, любимый! Обещаю смотреть на тебя в ответ. Так же. Всегда!", - написала она в посте на своей Instagram-странице.

Ранее мы писали, что в декабре прошлого года Зеленский в "Синегоре" устроил вечеринку для послов у костра с глинтвейном и шашлыками.

Также сообщали, что в прошлом году в день рождения Зеленский сделал праздничное селфи на фоне гантелей российского производства.