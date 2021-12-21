В государственной резиденции "Синегора" (Ивано-Франковская область) 21 декабря началась двухдневная ежегодная конференция послов Украины "Дипломатия 30. Стратегия сильного государства". Первый день завершился гуляньями гостей у костра в компании президента Владимира Зеленского.

Об этом сообщает "УНИАН".

Зеленский пригласил послов и журналистов принять участие в неформальном общении у костра. Как передает агентство, приглашенных к костру угощают сырными и мясными блюдами,в том числе шашлыками, а также глинтвейном. Гулянье проходит под живую гуцульскую музыку.

Некоторые послы пустились возле костра в пляс.

Зеленский также посетил мероприятие.

Ранее "Страна" сообщала, что в начале лета Зеленский по случаю Дня журналиста пригласил представителей украинских СМИ на отдых на природе. Президент жарил вместе с журналистами шашлык. Среди низ были Дмитрий Гордон и Савик Шстер.

Полгода спустя оба вдруг перешли к Зеленскому в оппозицию и начали его критиковать. Например, Шустер в эфире своего ток-шоу "Свобода слова" от 3 декабря обвинил Банковую в слежке за ним, а также попытке выставить его встречу с друзьями по случаю дня рождения как политический заговор.