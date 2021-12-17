В преддверии главного зимнего праздника, "Страна" решила опросить депутатов парламента и узнать, сколько они готовы потратить на празднование Нового года, а также, где планируют отмечать.

О том, что ответили народные избранники - в нашем материале.

Депутат фракции "Слуга народа" Галина Третьякова заявила, что она не планирует праздновать, так как у неё проблема.

"Я не умею отдыхать", — сообщила Третьякова.

Депутат Галина Третьякова. Фото: facebook.com

А вот ее коллега по парламенту депутат "За будущее" Виктор Мялык не знает, сколько потратит на празднование, но собирается отмечать Новый Год с семьей.

"Как пойдёт. Большая семья. Мы особо не любим пафосно разбрасываться, своим кругом собираемся. До 10-15 тысяч гривен, не больше", — рассказал Мялык.

Депутат Виктор Мялык. Фото: facebook.com

Первый вице-спикер парламента Александр Корниенко также отметил, что будет праздновать Новый год дома с семьей.

"Думаю, что уложусь в 5 тысяч гривен. Подарки детям и какой-то несложный новогодний стол", — сообщил Корниенко.

Депутат Александр Корниенко. Фото: facebook.com

А вот депутат фракции "Слуга народа" Жан Беленюк рассказал, что не особо любит праздновать Новый год и спокойно к нему относится.

"Потрачу столько, сколько будет нужно", — лаконично ответил Беленюк.

Депутат Жан Беленюк. Фото: facebook.com

А вот его коллега по фракции Александр Качура рассказал, что у него подсчётом трат на новогодний стол занимается жена.

"Салат оливье, шуба, холодец - не знаю, сколько это стоит. Ну, пару тысяч гривен. Буду праздновать со своей семьей, никуда не собираемся ехать", — заявил нардеп.

Депутат Александр Качура. Фото: facebook.com

Владимир Вятрович, депутат партии "Европейская солидарность", уверяет, что каких-то особенных трат не предусматривает, так как будет праздновать Новый год в Украине.

"На Рождество поеду на родину", — сообщил Вятрович.

Депутат Владимир Вятрович. Фото: facebook.com

В свою очередь депутат фракции ОПЗЖ Илья Кива собирается спокойно отметить Новый год.

"На самом деле все будет очень банально, но уютно и спокойно. Праздновать Новый год я буду у себя дома со своими детьми. Это традиция и я ничего менять не буду. Оденусь в Деда мороза, приеду поздравлю детей, подарю подарки. Первого числа в 10:00 поеду на тренировку", — поделился своими планами Кива.

Депутат Илья Кива. Фото: facebook.com

Экс-спикер парламента Дмитрий Разумков сообщил, что продукты на Новый год ещё не купил.

"Планирую отмечать Новый год как всегда дома. Празднуем мы в узком кругу: жена, дети, мама. На стол потрачу не очень много, посчитать не могу, но стол будет как у всех", — рассказал Разумков.

Депутат Дмитрий Разумков. Фото: facebook.com

Депутат фракции "Слуга народа" Андрей Холодов, отметил, что на празднование Нового года потратит большую часть своей зарплаты.

"Праздную Новый год дома с родными. Наверное, потрачу большую часть своей зарплаты — 10-15 тысяч", — сообщил Холодов.

Депутат Андрей Холодов. Фото: facebook.com

А вот Андрей Николаенко, депутат партии "Батькивщина" назвал точную сумму, которую планирует потратить на празднование Нового года.

"Праздновать буду дома со своей семьей, с родителями, или хотя бы начать с родителями, они уже в возрасте. Потратить планирую 50 тысяч гривен", — откровенно признался нардеп.

Депутат Андрей Николаенко. Фото: facebook.com

Его коллега по парламенту депутат фракции "Слуга народа" Марьяна Безуглая заявила, что последнее время не праздновала Новый год.

"Я даже не скажу, так как последнее временем никуда не ездила на Новый год и не праздновала его", — рассказала нардеп.

Депутат Марьяна Безугла. Фото: facebook.com

Ее коллега по фракции Александр Трухин подробно рассказал, что потратит до 10 тысяч гривен на новогодний стол.

"Праздновать я буду у себя в Днепропетровске. Денег потратим, наверное, как все, на обычный новогодний стол. Будет моя супруга, мои двое деток Миша и Марик, мои родители, скорее всего, придут, надеюсь, что придут родители супруги. Потратим максимум 5-7 тысяч гривен. Жена пойдёт в супермаркет, купить продукты. Это хорошое семейное мероприятие, где можно всем встретиться и поболтать", — поделился Трухин.

Депутат Александр Трухин. Фото: facebook.com

Депутат "За будущее" Анатолий Урбанский отметил, что не знает, сумму, которую потратит на Новый год.

"Я даже не знаю. Я долго и счастливо женат. Я к ней прихожу, накрытый стол стоит: мандарины, оливье, рыба, шуба, я ем. Вот и празднуем", — подытожил депутат.

Депутат Анатолий Урбанский. Фото: facebook.com

Напомним, ранее мы узнавали у депутатов об их мыслях по поводу заявления президента Украины Владимира Зеленского о госперевороте.

Кроме того, "Страна" также информировала о том, что думают нардепы о выполнении политической части Минских соглашений.