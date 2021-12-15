"Страна" опросила депутатов парламента и узнала, должна ли Украина выполнять политическую часть Минских соглашений.

Депутат фракции "Слуги народа" Даниил Гетамнцев считает, что Украина должна выполнить политическую часть "Минска", но только при условии отсутствия определённых противоречий украинским законам.

Даниил Гетманцев. Фото: Страна

"Украина должна выполнять любые обязательства, взятые на себя. В том числе и политическую часть Минских соглашений, если бы эта политическая часть Минских соглашений не содержала в себе противоречий, которые не позволяют выполнить ее в том виде, в котором она есть. Противоречия состоят в том, что мы обязались провести выборы по украинском законам до того момента, пока мы установим контроль над границами. Это говорит про то, что мы должны провести выборы по украинским законам, но вопреки украинским законам. Потому что они не предусматривают возможности нахождения на территории во время выборов людей с оружием, которые не легитимизированы нашими законами. Если мы это противоречие решим, а это вопрос и президента, и министра иностранных дел, мы обязательно должны выполнить Минские соглашения", - говорит он.

В то же время депутат от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Нестор Шуфрич четко уверен, что Украина должна выполнить политическую часть Минских соглашений.

Нестор Шуфрич. Фото: Страна

"Конечно, потому что это подписал Порошенко и Зеленский. И об этом говорит открыто Байден. Они не понимают, как можно не выполнять то, что подписано", - заявил Шуфрич.

Депутат "За будущее" Тарас Батенко считает, что в этой ситуации политическую часть "Минска" должна выполнять "другая" сторона.

Тарас Батенко. Фото: Страна

"Правильно будем читать политичную часть, не манипулируя. Свою часть парламент исполнил. Мы продолжили особый статус местного самоуправления для отдельных территорий Донецкой и Луганской областей третий или четвёртый год подряд. Свою часть мы выполняем, другая сторона не выполняет и манипулирует этими вещами. Поэтому я думаю, что у нас есть разное чтение Минских соглашений в этой ситуации", - рассказывает он.

А вот нардеп от "Батькивщины" Валентин Наливайченко утверждает, что украинская сторона ещё не готова к подписанию политической части Минских соглашений.

Валентин Наливайченко. Фото: facebook.com

"Потому что у нас временно оккупированные территории. Моя позиция, как и у нашей фракции, что власти нужно работать более продуманно, иметь политику и стратегию, которая может и должна складываться из двух ключевых моментов. Первое - деоккупация, то есть выведение спецслужб агрессора с украинских земель. И второй пункт - мирная и безопасная жизнь вместе с выборами и всем остальным на освобождённых от временной оккупации украинских территориях", - объясняет он.

Депутат партии ОПЗЖ Илья Кива уверен, что Украина должна выполнять договорённости.

Илья Кива. Фото: Страна

"Нас и так во всем мире считают какими-то аферистами и прохиндеями. А как по-другому? Если существует политическая часть и договорённость. Под этой договорённостью президент страны, не важна фамилия, мы говорим об институции, ставит подпись. Эта подпись что-то должна значить и весить. Поэтому в данном случае это обязанность нашей страны - выполнить те условия, под которыми мы поставили своё соглашение. Вот и все", — отметил Кива.

Нардеп от фракции "Слуга народа" Максим Бужанский считает, что необходимо найти альтернативу, чтобы не вносить изменения в Конституцию.

Максим Бужанский. Фото: Страна

"Если мы хотим, чтобы все остальные участники Минских Соглашений также выполняли эти соглашения, понятно, что и мы должны их выполнять. Если вы меня спрашиваете о внесении изменений в Конституцию, то я бы хотел, чтобы мы нашли какую-то альтернативу, которая устроила бы ту сторону и подходила бы нам", - подытожил он.

Его коллега по парламенту Ярослав Железняк заявил, что у партии "Голос" есть свой "план деокуппации".

Ярослав Железняк. Фото: facebook.com

"Если бы по нему шли, думаю, уже бы имели много хороших достояний для мира в Украине", - уверяет депутат.

В свою очередь депутат Вадим Новинский считает, что необходимо выполнить политическую часть соглашений.

Вадим Новинский. Фото: Страна

"Это единственный путь для достижения мира на Донбассе. А мир на Донбассе - это главная задача для всех ветвей власти", - сказал Новинский.

Ранее "Страна" писала о том, что Зеленский впервые встретился с канцлером Германии Шольцем. Они начали обсуждать Минские соглашения.

Также мы сообщали, что Зеленский после встречи с Шольцем не сказал ни слова о Минских соглашениях.