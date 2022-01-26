Министр обороны Болгарии Стефан Янев заявил, что ни один солдат страны не будет принимать участия в военных операция в Украине или любой другой стране без решения, принятого Национальным Собранием или Советом Министров.

Об этом сообщает телеканал Nova News.

По словам главы Минобороны, болгарские солдаты не будут принимать участие в военных операция в Украине без соответствующего решения правительства или Народного собрания

"Мы все понимаем, что Болгарии нужны современные вооруженные силы, чтобы представлять тот элемент государственной власти, который вместе с дипломатической и экономической мощью ставит Болгарию на карту в международных отношениях, чтобы она могла говорить с соответствующим весом", - сказал Янев.

Напомним, в предложения России по безопасности предусмотрен вывод сил НАТО из Болгарии и Румынии, которые присоединились к НАТО после 1997 года.

Также сообщалось, что премьер-министр Болгарии Кирилл Петков в ответ на это заявил, что София самостоятельно принимает решение о своей защите с союзниками по Альянсу.