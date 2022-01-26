Правительство Чехии, неделю назад заявившее о готовности снабжать Украину оружием, одобрило передачу Киеву четырех тысяч единиц артиллерийских боеприпасов.

Информация об этом появилась вечером 26 января.

20 января глава министерства обороны Чехии Яна Чернохова в интервью чешскому изданию "Hospodarske noviny" сказала, что правительство республики обсудит ее предложение о направлении в Украину в виде помощи артиллерийских снарядов калибром 152 миллиметра.

Источники Reuters в правительстве Чехии передали, что предложение минобороны было одобрено: власти страны решили передать Украине боеприпасы.

Ранее Украина долго выпрашивала оружие у Германии. Та отказывалась его поставлять, но сегодня заявила, что направит в нашу страну пять тысяч военных касок, а также займется установкой военных госпиталей.

В отличие от ФРГ, другие государства более охотно предоставляют Киеву оружие, среди них Великобритания, Латвия, Литва и Эстония. "Страна" подробно анализировала, как идут военные поставки и с какой целью Запад накачивает Украину оружием и боеприпасами.