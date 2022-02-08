Кабинет министров планирует через мобильное приложение "Дия" проводить опросы граждан по поводу разных сторон жизни общества, а также по вопросам государственного управления.

Об этом сказано в постановлении правительства №90 от 7 февраля, опубликованном на правительственном портале.

Согласно документу, Кабмин утвердил порядок проведения опроса.

"Опрос проводится в электронной форме средствами портала "Дия", в том числе с использованием мобильного приложения портала "Дия", - написано в постановлении.

Разрешение на опросы будет давать организатор - по собственной инициативе или в соответствии с заказами, поданными другими инициаторами.

Опрос может быть проведен как среди всех пользователей приложения "Дия", так и среди отдельных категорий пользователей в соответствии с заказом. Для проведения опроса среди отдельных категорий лиц могут собирать и хранить обезличенные персональные данные таких людей.

Вопросы в анкете могут отображаться в текстовой, графической и аудиовизуальной форме.

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