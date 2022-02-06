Уже в этом году жители "ЛДНР", получившие паспорта РФ, могут оформлять российские социальные выплаты.

Путин получил реализовать такую возможность через сайт "Госуслуги", уже хорошо известный жителям "республик" по недавним парламентским выборам и переписи населения РФ, состоявшимся осенью минувшего года.

То есть российские льготы, пособия и пенсии в Донецке и Луганске смогут получать онлайн, причем не имея прописки на территории России. Нудно лишь воспользоваться сервисом, аналогичным украинской "Дии".

Точнее, тут аналогия обратная - "Госуслуги" были запущены в России гораздо раньше. Еще в 2010 году они начали оказывать первые услуги в онлайне. Сейчас на этом сайте 135 миллионов учетных записей.

"Дия" родилась на десять лет позже "Госуслуг". И, хотя за два года работы этот ресурс успел пройти немалый путь, он пока не может похвастать функционалом, который имеет такой же российский сервис.

"Страна" рассказывает, чем "Дия" отличается от "Госуслуг".

Какие функции доступны пользователям "Госуслуг"

В России государственные услуги предоставляются двумя способами — онлайн и очно.

В первом случае — через сайт "Госуслуги". С недавних пор сайт включен в список социально значимых. Это означает, что граждане могут зайти на него даже при нулевом балансе домашнего Интернета или мобильного счета.

Во втором — через МФЦ — многофункциональные центры. Это учреждения, где можно получить большинство услуг под одной крышей. Ими наиболее активно пользуются люди старшего возраста, которые пока менее диджитализованы, нежели молодежь.

Перечислить все опции, доступные на "Госуслугах", сложно, поскольку их более 500. Ниже мы публикуем скриншоты наиболее значимых. Среди них:

запись к врачу,

сертификат о вакцинации (его не нужно генерировать; он формируется и приходит гражданину письмом),

больничный,

регистрация по месту жительства,

получение паспорта — внутреннего и заграничного,

справка 2НДФЛ,

выписка из трудовой (их в России также активно переводят в электронный формат),

заявка на пенсию и любые другие выплаты — от детских и алиментов до пособий по инвалидности,

регистрация в центре занятости,

субсидия,

запись ребенка в садик или школу, заявка на поступление в вуз,

запрос разрешение на оружие,

заявка на бракосочетание,

регистрация рождения или смерти,

оформление земельного участка,

заявка на перепланировку квартиры,

запись на экзамены в ГАИ, получение прав, регистрация транспортного средства, оплата штрафов за нарушение ПДД, их оспаривание,

получение информации из любых реестров, в том числе архивов,

запись на прием в любые госорганы,

получить налоговый вычет и фискальные документы,

получение всех возможных справок, в том числе о семейном положении, наличии судимости и задолженностей перед государством,

обращение в суд.

постановка на воинский учет и восстановление утерянного военного билета

Разумеется, пожениться по Интернету нельзя — в загс явиться все-таки придётся. Также нужно явиться в МФЦ для сдачи отпечатков пальцев на получение загранпаспорта или же физически получить автомобильные номера.

Но посредством предварительной записи на "Госуслугах" люди знают точное время, когда их примут. На обслуживание в среднем отводится 15 минут. Нередко если заказчик услуги опаздывает, то надо записываться заново — во избежание хаотичной живой очереди.

Важный момент - оформление соцальных льгот, выплат и разного рода пособий. В "Госуслугах" представлены они все.

Также на "Госуслугах" есть все основные данные о гражданине. Этим пользуются многие другие органы — не только государственные. Например, при подаче заявки на кредит человек подтверждает свою личность через сайт. Система считывает информацию и сразу дает ответ — благонадежный ли он, позволяют ли доходы погашать долг перед банком. Благодаря этому, фиктивные справки разного рода в России фактически деактуализированы.

Самый навороченный сервис "Госуслуг" у москвичей. Жители столицы видят дневники своих детей — они уже тоже онлайн. Еще у них есть электронные медицинские карты, куда вносят данные о группе крови, противопоказаниях, манипуляциях, прививках и всем остальном.

Как мы уже упоминали выше, в тестовом режиме в России выборы органов власти и перепись населения. Голосование было доступно в некоторых регионах. В ближайшее время хотят распространить на всю страну (отметим, что те же намерения есть и у создателей "Дии").

Очень популярная опция среди жителей — онлайн-жалобы на действия власти. Нужно описать проблему, сделать фото или видео. Например, на бродячих собак, отсутствие люка, необустроенную детскую площадку.

Также через сервис можно подать жалобу на работодателя за несоблюдение КЗоТ.

Еще люди часто голосуют за инновации в своем регионе. Например, где нужно установить переходный переход или дорожный знак, высказать свое мнение о каком-нибудь переименовании, важности строительства парка, храма, спортивного центра.

"Госуслуги" были запущены в 2009 году (в 2010-м они начали регистрировать пользователей). По состоянию на лето 2021 года на портале было 135 миллионов учетных записей (при населении 140 миллионов), из них — 78,5 млн имеют статус подтвержденных (имеют необходимый минимум личных данных, чтобы считаться таковым).

В среднем в день на портал и в мобильное приложение заходит более 5 млн уникальных посетителей. Ежедневно оказывается около 550 тысяч электронных госуслуг.

Самыми популярным в 2021 году были (в порядке убывания): запись на прием к врачу, выписка о состоянии индивидуального лицевого счета, выплаты на детей, запись в детский сад, регистрация транспортного средства.

Масштабных сливов данных с сайта в последнее время замечено не было. Но, например, в минувшем году в Интернет попадал перечень вакцинированных без указания ФИО. Периодически сообщает об обнаружении в Сети телефонной базы жителей отдельных населенных пунктов. Доподлинно неизвестно, каким образом они оказались в руках злоумышленников.

Путин в 2021 году поставил задачу, чтобы в ближайшие три года все социально значимые услуги все граждане России могли получать дистанционно 24\7. В некоторых регионах — в тех же Москве и области — фактически так уже сейчас. Регионы же продолжают "допиливать" свои локальные муниципальные услуги.

В целом "Госуслуги" работают стабильно. Изредка сайт "лежит". Заявляется, что по двум причинам — запуска обновлений и большой нагрузки.

Разработчики сообщают, что некоторые функции нельзя включить без перезагрузки всего сервиса. Из-за количества часов поясов в России всегда где-то день, поэтому сделать это незаметно ни для одного региона весьма сложно.

Что касается повышенной нагрузки, таковая была, например, после обращения Путина, когда миллионы мам одновременно пошли на сайт оформлять детские школьные выплаты.

Какие функции предлагает украинская "Дия"

В украинской "Дие" пока позиции гораздо меньше, в том числе:

заявка на выплаты при рождении ребенка и еМалятко,

регистрация недвижимого имущества,

разрешение на строительные работы,

справка об отсутствии судимости,

заказ автомобильных номеров,

восстановление или обмен водительского удостоверения,

автоматическая регистрация ФОП и его закрытие,

назначение пенсии и ее перерасчет,

заявка на субсидию,

кредит на жилье для переселенцев,

сертификат о вакцинации,

заявка на выплату "Вовиной тысячи"

тестируется услуга смены прописки

По состоянию на конец 2021 года, приложением пользовались более 12 миллионов украинцев - то есть менее трети населения.

Фишкой "Дии" называют то, что в электронном виде гражданин может предоставить паспорт, студенческий билет, водительское удостоверение, техпаспорт на машину. В России же, отметим, все указанные документы нужно показывать по требованию исключительно в бумажном (пластиковом) виде.

Отметим, что в "Дие" также уже видна прописка человека, у которого в сервисе есть id-карта. Однако, при предъявлении пластиковой id-карты все еще требуют бумажный "вытяг" с указанием регистрации.

Правда, Минцифры обещает, что по мере внедрения норм принятого в ноябре закона об онлайн-прописке необходимость в бумажке отпадет.

Граждане, опрошенные "Страной", активно пользовались документом о прививке и подавали заявку на получение соответствующих целевых средств. При этом по первому пункту остались довольны не все — сгенерировать сертификат удалось не всем или как минимум не сразу.

Также украинцы, как и прежде, запрашивают справки с места работы и о доходах у своего работодателя.

Наши собеседники добавили, чтобы было крайне удобно не только верифицировать водительские права, но и заказывать их. Так же, как и паспорта. По их мнению, в сервисе не хватает заявок на документы для переселенцев, получение справок и назначения всех выплат от государства.

В середине января сайт "Дия" дал повод говорить о своей незащищенности. Он был несколько дней недоступен из-за хакерской атаки. А позже в Сеть начали сливать базы данных на украинцев - как утверждали продавцы, из "Дии". Но власти отрицали, что "Дию" взломали.