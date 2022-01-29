Заместитель председателя комитета Государственной Думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил, что жителей неподконтрольных украинских территорий Донецкой и Луганской областей могут призвать на службу в Вооруженные силы РФ.

Об этом сообщает "ТАСС".

"Если граждане РФ, проживающие на территории "ДНР" и "ЛНР", захотят служить в Вооруженных силах РФ, то ростовский облвоенкомат их примет, поставит на учет и призовет в армию", - сказал он.

Также Водолацкий добавил, что в случае призыва граждане будут проходить службу на территории России.

Напомним, в "ДНР" число граждан, получивших паспорта России, достигло 365 тысяч человек.

До этого мы писали, что в Кремле ответили на инициативу российских политиков оказать военную помощь "ДНР" и "ЛНР", заявив, что глава Российской Федерации Владимир Путин проинформирован о данной идее, однако какой-либо реакции он не давал.

"Страна" также сообщала, что член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев заявил о том, что объем потенциальных поставок вооружений в "ЛНР" и "ДНР" со стороны Российской Федерации должен быть прямо пропорционален вливаниям летального оружия в Украину с Запада.