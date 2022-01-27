В "Донецкой народной республике", обращение к Путину о признании которой Государственная думы России рассмотрит в феврале, число граждан, получивших паспорта России, достигло 365 тысяч человек.

Об этом сообщает "Миграционная служба МВД ДНР".

"На сегодняшний день выдано 365 тысяч паспортов гражданина Российской Федерации", - заявляет пресс-служба.

Напомним, ранее мы писали о том, что президент России Владимир Путин внёс в Госдуму законопроект об упрощении получения российского гражданства для ряда категорий граждан других стран. В документе выделили основные требования для получения гражданства. Среди них - знание русского языка, истории России и основ законодательства, а также обязательство соблюдать конституцию и отсутствие угрозы для безопасности страны.

Также мы сообщали о том, что в Министерстве внутренних дел России предложили ввести в качестве одного из видов убежища институт "временной защиты" для беженцев. Идея основана на событиях на Донбассе 2014 года.