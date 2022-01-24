"Страна" спросила у спикера Верховной Рады Руслана Стефанчука, готов ли он инициировать прямое общение с депутатами Госдумы России для начала диалога по разрешению конфликта.

"Любой диалог, который будет потенциально завершаться, предложенной нам встречи в России, невозможен, потому что физически мы не можем попасть на эту встречу. По поводу желания и так далее - давайте, посмотрим, как будет развиваться ситуация", - сообщил Стефанчук, имея в виду видимо введенные против него и других депутатов санкции России.

При этом он сказал, что в принципе "любые вещи могут обсуждаться, но в основе должны лежать принципы верховенства права, принципов уважения к правам человека и граждан. Только на этой основе мы можем вести диалог. Вопросы, которые мы точно не будем обсуждать: уступки по территориальной целостности, по суверенитету, по правам и свободам украинского народа", - заявил Стефанчук.

Ранее "Страна" писала о том, что Рада готовит обращение к мировому сообществу из-за ситуации на востоке.

Также мы сообщали, что в Раде созывают на вторник закрытую встречу по нацбезопасности с руководством МИД и Минобороны.