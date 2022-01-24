Больше половины украинцев поддерживает проведение досрочных парламентских выборов. Почти половина украинцев считает, что нужно провести досрочные президентские выборы.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии.

По состоянию на 20-21 января этого года проведение досрочных парламентских выборов поддерживают 53,6% респондентов, не поддерживают – 38,9%. В то же время по состоянию на 26-29 ноября прошлого года поддерживали досрочные выборы в Раде 48,8%, а не поддерживали - 43,4%.

20-21 января 2022 года считают, что нужно провести досрочные президентские выборы – 47,2%. А вот 46,5% респондентов не поддерживают проведение досрочных президентских выборов. При этом по состоянию на 26-29 ноября 2021 года досрочные выборы президента поддерживали 43,9%, а вот не поддерживали - 52,2%.

Ранее мы писали, что всего 16% украинцев считают Владимира Зеленского сильным президентом. В то же время слабым его называют 40% жителей страны. Еще 43% полагают, что он не является ни сильным, ни слабым.

Кроме этого, больше половины украинцев заявили о том, что поддерживают идею роспуска Верховной Рады и отставки Кабинета министров.