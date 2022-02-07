Жителям городов Украины для комфортной жизни нужна заработная плата 25 тысяч гривен в месяц. Киевлянам немного больше - 35 тысяч гривен ежемесячного дохода, при этом минимальная зарплата в нашей стране 6,5 тыс. грн.

Об этом свидетельствуют результаты опроса компании Gradus Research.

Как показал опрос, в среднем украинцам нужно для комфортной жизни 25 тысяч гривен в месяц. При этом людям среднего возраста (35-54 года) нужны суммы побольше - 30 тысяч гривен ежемесячного дохода. А вот более молодое и старшее население может хорошо жить и на 20 тысяч гривен в месяц.

Опрос был проведен 19 января текущего года методом самозаполнения анкеты в мобильном приложении. Были опрошены жители разных город Украины, за исклюбчением временно оккупированных территорий Донбасса и аннексированного Крыма. Всего были опрошены 1000 респондентов.

Напомним, согласно данным Госстата за декабрь прошлого года, средняя зарплата по стране выросла сразу на 3 100 гривен или на 21,5%. Что на самом деле происходит с зарплатами в Украине и каков "вклад" чиновников и руководителей госпредприятий в зарплатные рекорды подробно разбиралась "Страна".

Между тем, в Украине дорожают продукты - цены на хлеб достигли рекордных отметок за последние пять лет и продолжают расти.